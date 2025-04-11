Дивний злочин: співробітники заводу Kia викрали понад 900 автомобільних двигунів

Працівники заводу Kia в Індії упродовж п’яти років викрадали двигуни. Їх нестачу виявили випадково і тепер намагаються встановити, кому знадобилися понад 900 моторів.

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Понад 900 двигунів недорахувалися на заводі Kia в індійському штаті Андгра-Прадеш. Березневий аудит підприємства за 2024 рік показав, що мотори просто пропали.

Керівництво підприємства звернулося в поліцію і попереднє розслідування показало, що двигуни Kia викрали. Спочатку правоохоронці вважали, що агрегати зникли під час транспортування на автозавод. Утім, документація показала всі вони були доставлені, а отже їх викрали зі складу.

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Розкрадання на заводі тривало упродовж п’яти років і було ретельно спланованим. Масштабну пропажу двигунів не помічали тому, що підприємство є доволі великим — виготовляє по 300-400 тисяч машин на рік.

Очевидно до злочину було залучено нинішніх або колишніх працівників підприємства — без їх сприяння викрасти таку велику кількість двигунів було б неможливо. Наразі поліція шукає залучених до кримінальної схеми, а також намагається встановити, з якою ціллю викрадали автомобільні мотори Kia у таких великих кількостях.

Раніше стало відомо, що європейський підрозділ Kia відмовляється від популярної масової моделі.

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