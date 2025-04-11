Легенда 80-х: перший у світі розкішний позашляховик повернули у виробництво (фото)

Range Rover першого покоління повертається на ринок. Знаменитий преміальний позашляховик осучаснили та зробили ще розкішнішим.

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Відроджений позашляховик Range Rover презентували на Міланському тижні моди. Проєкт втілює в життя не Jaguar Land Rover, а невелика італійська компанія Vinile, яка розташована у Маранелло – недалеко від заводу Ferrari. Вона вирішила відродити перший у світі розкішний позашляховик.

Позашляховик отримав нові бампери та оптику

За основу взяли подовжений п’ятидверний Range Rover 80-х років. Раму позашляховика зберегли, а от всі кузовні панелі – повністю нові. При цьому встановили нові бампери, змінену решітку радіатора та сучасні світлодіодні фари. Також з’явилися 16-дюймові позашляхові шини.

На центральній панелі встановили 10,1-дюймовий тачскрін

Салон Range Rover зробили розкішнішим. Його оздобили замшею та деревом, а сидіння отримали електропривід. На центральній панелі встановили 10,1-дюймовий тачскрін та дорогий годинник.

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Новий Range Rover пропонують із двигунами V8 обємом 3,5, 3,9 і 4,3 л. Усі вони доопрацьовані, а їх потужність зросла до приблизно 200 сил. Позашляховик оснащений автоматичною КПП та повним приводом.

Салон оздобили замшею та деревом

Усього виготовлять лише 15 таких позашляховиків. Стартова ціна Range Rover складає 280 000 євро.

До речі, у виробництво повернули і позашляховик Ford Bronco першого покоління, причому він став електрокаром.

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