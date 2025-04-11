Легенда 80-х: перший у світі розкішний позашляховик повернули у виробництво (фото)
Range Rover першого покоління повертається на ринок. Знаменитий преміальний позашляховик осучаснили та зробили ще розкішнішим.
Про старий-новий Range Rover розповіли на сайті Carscoops.
Відроджений позашляховик Range Rover презентували на Міланському тижні моди. Проєкт втілює в життя не Jaguar Land Rover, а невелика італійська компанія Vinile, яка розташована у Маранелло – недалеко від заводу Ferrari. Вона вирішила відродити перший у світі розкішний позашляховик.
За основу взяли подовжений п’ятидверний Range Rover 80-х років. Раму позашляховика зберегли, а от всі кузовні панелі – повністю нові. При цьому встановили нові бампери, змінену решітку радіатора та сучасні світлодіодні фари. Також з’явилися 16-дюймові позашляхові шини.
Салон Range Rover зробили розкішнішим. Його оздобили замшею та деревом, а сидіння отримали електропривід. На центральній панелі встановили 10,1-дюймовий тачскрін та дорогий годинник.Важливо
Новий Range Rover пропонують із двигунами V8 обємом 3,5, 3,9 і 4,3 л. Усі вони доопрацьовані, а їх потужність зросла до приблизно 200 сил. Позашляховик оснащений автоматичною КПП та повним приводом.
Усього виготовлять лише 15 таких позашляховиків. Стартова ціна Range Rover складає 280 000 євро.
До речі, у виробництво повернули і позашляховик Ford Bronco першого покоління, причому він став електрокаром.
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