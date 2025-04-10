Знаменитий британський спорткар 50-х повертається у виробництво (фото)

Класичний MG A 1955 року повертається на ринок. Знаменитий кабріолет відродили і випускатимуть у Великій Британії.

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Про сучасний MG A розповідали на сайті Carscoops.

Спорткар не змінився зовні, але став потужнішим

Новий MG A не є творінням британського автовиробника. Його випускатиме невелика компанія Frontline Cars, яка спеціалізується на відродженні класики та уже виготовляє купе MG B GT 60-х. Перші авто поставлять замовникам улітку 2026 року.

Кабріолет MG A трохи осучаснили, але намагалися по максимуму зберегти класичний стиль. Зовні він мало чим відрізняється від оригінальної моделі 1955 року – його видають хіба діодні фари та більші 15-дюймові колеса (хоча диски виконані в ретростилі).

Спорткар здатен розігнатися до сотні за 4,1 с

У салоні також збережено антураж 50-х років. В оздобленні використані шкіра, дерево та полірований алюміній. Утім, новий MG A все ж отримав сучасну аудіосистему з Bluetooth, електросклопідіймачі та підігрів крісел, а за доплату доступні кондиціонер і бездротова зарядка для смартфонів.

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Технічна "начинка" MG A стала сучасною. Спорткар пропонують із двигунами Ford Duratec об’ємом 2,0 л (225 к. с.) та 2,5 л (290 к. с.). У першому випадку розгін до 100 км/год займає 4,8 с, у другому – 4,1 с. Максимальна швидкість MG A обмежена на 250 км/год.

Салон оздоблено шкірою і деревом

Британський кабріолет важить усього 815 кг. Він отримав самоблокувальний диференціал, електропідсилювач керма, повністю нову незалежну підвіску ззаду та сучасні дискові гальма на всіх колесах.

До речі, невдовзі в Україні з'явиться нащадок цієї моделі — недорогий 544-сильний спорткар MG Cyberster.

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