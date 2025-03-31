Знаменитий італійський спорткар 60-х повернули у виробництво (фото)
Alfa Romeo Giulia першого покоління повернулося на ринок. Знамениту спортивну модель осучаснили і відродили.
Про це повідомляється на сайті італійської компанії Totem Automobili.
Саме ця невелика фірма виготовляє сучасні купе Alfa Romeo Giulia, які назвали GT Super. Усього зберуть лише 40 таких авто вартістю від 539 000 євро.
За основу взяли не стандартну модель, а спорткар Alfa Romeo Giulia GTA, який брав участь у перегонах. Модель зовні дуже схожа на знаменитого предка, проте має сучасні діодні фари та розширені крила. До того ж, кузов купе виготовили з карбону.Важливо
Салон Alfa Romeo Giulia зробили розкішнішим. У внутрішньому оздобленні GT Super використані дорога шкіра та полірований алюміній. Встановлено спортивне кермо, ковшеподібні крісла та нові циферблати приладів.
GT Super значно потужніший за купе Alfa Romeo Giulia: дебютував із 2,8-літровим V6 твін-турбо, який розвиває 600 к. с. і 700 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.
Також буде доступна 739-сильна версія моделі. Спорткар отримав самоблокувальний диференціал, сучасні підвіску та гальма.
До речі, у виробництво повертають і знаменитий позашляховик Jeep Willys.
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