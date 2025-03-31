Знаменитий італійський спорткар 60-х повернули у виробництво (фото)

Alfa Romeo Giulia першого покоління повернулося на ринок. Знамениту спортивну модель осучаснили і відродили.

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Про це повідомляється на сайті італійської компанії Totem Automobili.

Вартість авто перевищує 500 000 євро

Саме ця невелика фірма виготовляє сучасні купе Alfa Romeo Giulia, які назвали GT Super. Усього зберуть лише 40 таких авто вартістю від 539 000 євро.

Салон оздобили шкірою і алюмінієм

За основу взяли не стандартну модель, а спорткар Alfa Romeo Giulia GTA, який брав участь у перегонах. Модель зовні дуже схожа на знаменитого предка, проте має сучасні діодні фари та розширені крила. До того ж, кузов купе виготовили з карбону.

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Салон Alfa Romeo Giulia зробили розкішнішим. У внутрішньому оздобленні GT Super використані дорога шкіра та полірований алюміній. Встановлено спортивне кермо, ковшеподібні крісла та нові циферблати приладів.

Авто отримало спортивні сидіння

GT Super значно потужніший за купе Alfa Romeo Giulia: дебютував із 2,8-літровим V6 твін-турбо, який розвиває 600 к. с. і 700 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

Під капотом встановлено 2,8-літровий V6 твін-турбо

Також буде доступна 739-сильна версія моделі. Спорткар отримав самоблокувальний диференціал, сучасні підвіску та гальма.

До речі, у виробництво повертають і знаменитий позашляховик Jeep Willys.

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