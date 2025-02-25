Незвичний раритет: на продаж виставили вінтажний 70-річний автодім Alfa Romeo (відео)

Автодім Alfa Romeo T10 Autotutto оснащений скромним 31-сильним дизелем. Усередині є диван, газова плита, шафи та раковина.

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У Німеччині на аукціон Bring a Trailer виставили дім на колесах Alfa Romeo T10 Autotutto 1955 року. До наших днів збереглися одиниці таких авто. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Автодім збудували на базі мікроавтобуса Alfa Romeo Autotutto і випускали невеликими серіями з 1954 по 1957 рік. Від стандартної моделі він зовні відрізняється високим дахом.

Alfa Romeo T10 Autotutto оснащений 31-сильним дизелем Фото: Bring a Trailer

У салоні Alfa Romeo T10 Autotutto встановили розкладний диван, невеликий стіл та шафи для дрібних речей. На кухні встановлено раковину та газову плиту.

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Дім на колесах Alfa Romeo Autotutto має незвичний силовий агрегат. Мікроавтобус оснащений 1,1-літровим двохциліндровим турбодизелем з механічним компресором, який розвиває 31 к. с.

У салоні є диван, газова плита та раковина Фото: Bring a Trailer

Із 4-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість становить 75 км/год. Alfa Romeo T10 Autotutto має незалежну підвіску всіх коліс, що було рідкістю в 50-х.

Дім на колесах пройшов реставрацію Фото: Bring a Trailer

Автодім Alfa Romeo T10 Autotutto проїхав усього 40 тис. км. Він пройшов реставрацію до оригінального стану.

Між іншим, це не найстаріший дім на колесах. Нещодавно показали кемпер Renault 1951 року.

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