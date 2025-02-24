Британець перетворив старий шкільний автобус на автодім за $4000 (відео)
Британець живе у будинку на колесах, створеному на базі шкільного автобуса LDV Convoy. Автодім обійшовся власнику всього в 4000 доларів.
Списаний шкільний автобус LDV Convoy 1998 року почав нове життя – тепер це дім на колесах. Про цікавий проєкт розповіли у відео на Youtube-каналі Liveration.
Автодім LDV Convoy збудував своїми руками його власник Нік, який наразі живе в ньому та подорожує. Свого часу йому довелося пожити певний час у звичайному фургоні через втрату помешкання. На диво, британцю це сподобалося і він вирішив створити собі дім на колесах.
Нік придбав старий шкільний автобус LDV Convoy за 800 фунтів стерлінгів ($1000), ще 2500 фунтів ($3000) він потратив на переробку.Важливо
У салоні LDV Convoy з’явилися широке двоспальне ліжко, численні шафи та шухляди. Крім того, встановлено пічку-буржуйку: вона використовується як для обігріву автодому, так і для приготування їжі. Саме тому Нік возить з собою запас дров.
Водійське місце відгороджене від пасажирського салону стінкою. Дім на колесах оснащений зарядною станцією, проте не має санвузла чи бодай умивальника.
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