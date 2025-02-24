Британец превратил старый школьный автобус в автодом за $4000 (видео)

Британец живет в доме на колесах, созданном на базе школьного автобуса LDV Convoy. Автодом обошелся владельцу всего в 4000 долларов.

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Списанный школьный автобус LDV Convoy 1998 года начал новую жизнь — теперь это дом на колесах. Об интересном проекте рассказали в видео на Youtube-канале Liveration.

Автодом LDV Convoy построил своими руками его владелец Ник, который сейчас живет в нем и путешествует. В свое время ему пришлось пожить некоторое время в обычном фургоне из-за потери жилья. На удивление, британцу это понравилось и он решил создать себе дом на колесах.

В салоне установлена кровать и печка-буржуйка Фото: скриншот / YouTube

Ник приобрел старый школьный автобус LDV Convoy за 800 фунтов стерлингов ($1000), еще 2500 фунтов ($3000) он потратил на переработку.

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В салоне LDV Convoy появились широкая двуспальная кровать, многочисленные шкафы и ящики. Кроме того, установлена печка-буржуйка: она используется как для обогрева автодома, так и для приготовления пищи. Именно поэтому Ник возит с собой запас дров.

Владелец живет в доме на колесах Фото: скриншот / YouTube

Водительское место отгорожено от пассажирского салона стенкой. Дом на колесах оснащен зарядной станцией, однако не имеет санузла или хотя бы умывальника.

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