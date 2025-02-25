Необычный раритет: на продажу выставили винтажный 70-летний автодом Alfa Romeo (видео)

Автодом Alfa Romeo T10 Autotutto оснащен скромным 31-сильным дизелем. Внутри есть диван, газовая плита, шкафы и раковина.

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В Германии на аукцион Bring a Trailer выставили дом на колесах Alfa Romeo T10 Autotutto 1955 года. До наших дней сохранились единицы таких авто. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Автодом построили на базе микроавтобуса Alfa Romeo Autotutto и выпускали небольшими сериями с 1954 по 1957 год. От стандартной модели он внешне отличается высокой крышей.

Alfa Romeo T10 Autotutto оснащен 31-сильным дизелем Фото: Bring a Trailer

В салоне Alfa Romeo T10 Autotutto установили раскладной диван, небольшой стол и шкафы для мелких вещей. На кухне установлена раковина и газовая плита.

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Дом на колесах Alfa Romeo Autotutto имеет необычный силовой агрегат. Микроавтобус оснащен 1,1-литровым двухцилиндровым турбодизелем с механическим компрессором, который развивает 31 л.с.

В салоне есть диван, газовая плита и раковина Фото: Bring a Trailer

С 4-ступенчатой механической КПП максимальная скорость составляет 75 км/ч. Alfa Romeo T10 Autotutto имеет независимую подвеску всех колес, что было редкостью в 50-х.

Дом на колесах прошел реставрацию Фото: Bring a Trailer

Автодом Alfa Romeo T10 Autotutto проехал всего 40 тыс. км. Он прошел реставрацию до оригинального состояния.

Между прочим, это не самый старый дом на колесах. Недавно показали кемпер Renault 1951 года.

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