Знаменитый итальянский спорткар 60-х вернули в производство (фото)

Alfa Romeo Giulia первого поколения вернулось на рынок. Знаменитую спортивную модель осовременили и возродили.

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Об этом сообщается на сайте итальянской компании Totem Automobili.

Стоимость авто превышает 500 000 евро

Именно эта небольшая фирма производит современные купе Alfa Romeo Giulia, которые назвали GT Super. Всего соберут всего 40 таких авто стоимостью от 539 000 евро.

Салон отделали кожей и алюминием

За основу взяли не стандартную модель, а спорткар Alfa Romeo Giulia GTA, который участвовал в гонках. Модель внешне очень похожа на знаменитого предка, однако имеет современные диодные фары и расширенные крылья. К тому же, кузов купе изготовили из карбона.

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Салон Alfa Romeo Giulia сделали более роскошным. Во внутренней отделке GT Super использованы дорогая кожа и полированный алюминий. Установлен спортивный руль, ковшеобразные кресла и новые циферблаты приборов.

Авто получило спортивные сиденья

GT Super значительно мощнее купе Alfa Romeo Giulia: дебютировал с 2,8-литровым V6 твин-турбо, который развивает 600 л. с. и 700 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

Под капотом установлен 2,8-литровый V6 твин-турбо

Также будет доступна 739-сильная версия модели. Спорткар получил самоблокирующийся дифференциал, современные подвеску и тормоза.

Кстати, в производство возвращают и знаменитый внедорожник Jeep Willys.

Также Фокус рассказывал о необычном доме на колесах Alfa Romeo.