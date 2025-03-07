Переосмысленная легенда: Jeep Willys вернут в производство в новом формате (фото)
Новый Jeep Willys отличается футуристическим дизайном и роскошным интерьером. Внедорожник предложат в бензиновой и электрической модификациях.
Знаменитый Jeep Willys вернется в производство. Осовремененную версию модели планируют производить во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте кузовного ателье Van Daryl.
Именно эта компания, созданная дизайнером Дэрилом Вильянуэва, разработала новый Jeep Willys: проект назвали War Truck ("Военный грузовик"). Этих внедорожников до сих пор много на улицах Вьетнама и их будут использовать в качестве доноров. Цена Jeep Willys будет стартовать с 79 000 долларов
Современный Jeep Willys отличается футуристическим дизайном, однако сохраняет и традиционные черты модели. У него угловатая внешность, короткие свесы кузова, выраженные крылья и вертикальное лобовое стекло. А вот фирменной решетки радиатора нет — на ее место установили пиксельные диодные фары.
Читать также
Германия начинает вооружаться: как новый канцлер Мерц уже меняет лицо страны
Верховный суд отклонил просьбу Трампа заморозить миллиарды долларов иностранной помощи
Семьи северокорейских солдат, захваченных в плен ВСУ, будут казнены, — СМИ
Мобилизация 2024: сколько киевлян объявили в розыск и скольких доставили в ТЦК принудительно
Салон Willys стал более современным и роскошным. В отделке использована кожа и дерево, а также установлены спортивные кресла. Покупатель сможет выбрать цифровую панель приборов и сенсорный дисплей или же оставить классические циферблаты. Также авто можно персонализировать.Важно
Новый Willys может сохранить 2,3-литровый бензиновый двигатель, но его мощность увеличили до 71 л. с. Будут доступны механическая или автоматическая КПП.
Альтернатива — электрическая установка. Ее мощность не сообщается, но отмечается, что запас хода достигнет 483 км. Максимальная скорость в обеих версиях составит 161 км/ч.
Ранее стало известно, что на рынок собираются вернуть худший автомобиль 80-х годов.
Также Фокус писал о самом мощном и оригинальном Jeep Wrangler.
Читать также
Возвращение к истокам: Volkswagen показал самый дешевый электромобиль за 20 000 евро (фото)
Цена $13 750 и запас хода 520 км: презентован недорогой электромобиль BYD (фото)
На продажу выставили самый маленький "Гелендваген": это миниатюрный электрокар (фото)
Старший брат VW Tiguan: в Украине появился новый семейный кроссовер Volkswagen (фото)