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Переосмысленная легенда: Jeep Willys вернут в производство в новом формате (фото)

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Jeep Willys возрождают во Вьетнаме

Новый Jeep Willys отличается футуристическим дизайном и роскошным интерьером. Внедорожник предложат в бензиновой и электрической модификациях.

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Знаменитый Jeep Willys вернется в производство. Осовремененную версию модели планируют производить во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте кузовного ателье Van Daryl.

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Внедорожник отличается нестандартным дизайном

Именно эта компания, созданная дизайнером Дэрилом Вильянуэва, разработала новый Jeep Willys: проект назвали War Truck ("Военный грузовик"). Этих внедорожников до сих пор много на улицах Вьетнама и их будут использовать в качестве доноров. Цена Jeep Willys будет стартовать с 79 000 долларов

Современный Jeep Willys отличается футуристическим дизайном, однако сохраняет и традиционные черты модели. У него угловатая внешность, короткие свесы кузова, выраженные крылья и вертикальное лобовое стекло. А вот фирменной решетки радиатора нет — на ее место установили пиксельные диодные фары.

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Новый Jeep Willys предложат в бензиновой и электрической версиях

Салон Willys стал более современным и роскошным. В отделке использована кожа и дерево, а также установлены спортивные кресла. Покупатель сможет выбрать цифровую панель приборов и сенсорный дисплей или же оставить классические циферблаты. Также авто можно персонализировать.

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Новый Willys может сохранить 2,3-литровый бензиновый двигатель, но его мощность увеличили до 71 л. с. Будут доступны механическая или автоматическая КПП.

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Салон Jeep Willys стал роскошнее

Альтернатива — электрическая установка. Ее мощность не сообщается, но отмечается, что запас хода достигнет 483 км. Максимальная скорость в обеих версиях составит 161 км/ч.

Ранее стало известно, что на рынок собираются вернуть худший автомобиль 80-х годов.

Также Фокус писал о самом мощном и оригинальном Jeep Wrangler.

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