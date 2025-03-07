Переосмысленная легенда: Jeep Willys вернут в производство в новом формате (фото)

Новый Jeep Willys отличается футуристическим дизайном и роскошным интерьером. Внедорожник предложат в бензиновой и электрической модификациях.

Related video

Знаменитый Jeep Willys вернется в производство. Осовремененную версию модели планируют производить во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте кузовного ателье Van Daryl.

Внедорожник отличается нестандартным дизайном

Именно эта компания, созданная дизайнером Дэрилом Вильянуэва, разработала новый Jeep Willys: проект назвали War Truck ("Военный грузовик"). Этих внедорожников до сих пор много на улицах Вьетнама и их будут использовать в качестве доноров. Цена Jeep Willys будет стартовать с 79 000 долларов

Современный Jeep Willys отличается футуристическим дизайном, однако сохраняет и традиционные черты модели. У него угловатая внешность, короткие свесы кузова, выраженные крылья и вертикальное лобовое стекло. А вот фирменной решетки радиатора нет — на ее место установили пиксельные диодные фары.

Новый Jeep Willys предложат в бензиновой и электрической версиях

Салон Willys стал более современным и роскошным. В отделке использована кожа и дерево, а также установлены спортивные кресла. Покупатель сможет выбрать цифровую панель приборов и сенсорный дисплей или же оставить классические циферблаты. Также авто можно персонализировать.

Важно

Знаменитый итальянский спорткар 90-х вернули на рынок (фото)

Новый Willys может сохранить 2,3-литровый бензиновый двигатель, но его мощность увеличили до 71 л. с. Будут доступны механическая или автоматическая КПП.

Салон Jeep Willys стал роскошнее

Альтернатива — электрическая установка. Ее мощность не сообщается, но отмечается, что запас хода достигнет 483 км. Максимальная скорость в обеих версиях составит 161 км/ч.

Ранее стало известно, что на рынок собираются вернуть худший автомобиль 80-х годов.

Также Фокус писал о самом мощном и оригинальном Jeep Wrangler.