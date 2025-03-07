Переосмислена легенда: Jeep Willys повернуть у виробництво в новому форматі (фото)
Новий Jeep Willys вирізняється футуристичним дизайном і розкішним інтер'єром. Позашляховик запропонують у бензиновій та електричній модифікаціях.
Знаменитий Jeep Willys повернеться у виробництво. Осучаснену версію моделі планують виробляти у В’єтнамі. Про це повідомляється на сайті кузовного ательє Van Daryl.
Саме ця компанія, створена дизайнером Дерілом Вільянуева, розробила новий Jeep Willys: проєкт назвали War Truck ("Військова вантажівка"). Цих позашляховиків досі багато на вулицях В’єтнаму і їх використовуватимуть в якості донорів. Ціна Jeep Willys стартуватиме з 79 000 доларів
Сучасний Jeep Willys вирізняється футуристичним дизайном, проте зберігає і традиційні риси моделі. У нього кутаста зовнішність, короткі звиси кузова, виражені крила та вертикальне лобове скло. А от фірмової решітки радіатора немає – на її місце встановили піксельні діодні фари.
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Салон Willys став сучаснішим і розкішнішим. В оздобленні використано шкіру і дерево, а також встановлено спортивні крісла. Покупець зможе обрати цифрову панель приладів і сенсорний дисплей або ж залишити класичні циферблати. Також авто можна персоналізувати.Важливо
Новий Willys може зберегти 2,3-літровий бензиновий двигун, але його потужність збільшили до 71 к. с. Будуть доступні механічна або автоматична КПП.
Альтернатива – електрична установка. Її потужність не повідомляють, але зазначається, що запас ходу сягне 483 км. Максимальна швидкість в обох версіях складе 161 км/год.
Раніше стало відомо, що на ринок збираються повернути найгірший автомобіль 80-х років.
Також Фокус писав про найпотужніший і найоригінальніший Jeep Wrangler.
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