Класичний позашляховик Ford повернули у виробництво в новому форматі (фото)

Ford Bronco 1966 року повернули на ринок. Класичний позашляховик перетворили на електромобіль.

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Позашляховик пройшов реставрацію

Реставрацію та незвичний тюнінг Ford Bronco першого покоління виконує американська компанія Icon, яка спеціалізується на доопрацюванні вінтажних авто. Усього виготовлять лише 10 таких позашляховиків вартістю 449 000 доларів.

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Рамний Ford Bronco оснастили двома електромоторами (по одному на вісь), які сумарно розвивають 500 к. с. і 600 Н∙м, тобто електрокар потужніший за новий Ford Bronco Raptor. Розгін до 100 км/год займає 4,5 с.

Автомобілю покращили прохідність

Батарея ємністю 105 кВт∙год забезпечує запас ходу до 320 км, а її швидка зарядка на 80% займає до години. Крім того, встановили посилені мости з блокуваннями диференціалів, сучасну підвіску від Reiger та дискові гальма Brembo на всіх колесах.

Салон оздобили якіснішими матеріалами

Зовні відреставрований електромобіль Ford Bronco мало чим відрізняється від оригінальної моделі 1966 року. Класичним залишився і салон позашляховика, проте там усе ж покращили оздоблення і встановили між передніми сидіннями сучасний сенсорний дисплей.

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