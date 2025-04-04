Классический внедорожник Ford вернули в производство в новом формате (фото)

Ford Bronco 1966 года вернули на рынок. Классический внедорожник превратили в электромобиль.

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Внедорожник прошел реставрацию

Реставрацию и необычный тюнинг Ford Bronco первого поколения выполняет американская компания Icon, которая специализируется на доработке винтажных авто. Всего изготовят всего 10 таких внедорожников стоимостью 449 000 долларов.

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Рамный Ford Bronco оснастили двумя электромоторами (по одному на ось), которые суммарно развивают 500 л. с. и 600 Н∙м, то есть электрокар мощнее нового Ford Bronco Raptor. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с.

Автомобилю улучшили проходимость

Батарея емкостью 105 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 320 км, а ее быстрая зарядка на 80% занимает до часа. Кроме того, установили усиленные мосты с блокировками дифференциалов, современную подвеску от Reiger и дисковые тормоза Brembo на всех колесах.

Салон отделали более качественными материалами

Внешне отреставрированный электромобиль Ford Bronco мало чем отличается от оригинальной модели 1966 года. Классическим остался и салон внедорожника, однако там все же улучшили отделку и установили между передними сиденьями современный сенсорный дисплей.

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