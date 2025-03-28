ЗАЗ-спорткар: украинец выполнил яркий тюнинг "Запорожца" (фото)

ЗАЗ-968М превратили в компактный спорткар. Автомобиль получил двигатель Opel, новую ходовую и большое заднее антикрыло.

Related video

Старый "Запорожец" 1992 года получил вторую жизнь — бюджетное украинское авто превратили в поразительный спорткар. Подробности автомобиля раскрыли на сайте OLX, где его сейчас продают.

Этот проект подтверждает, что тюнинг "Запорожца" иногда бывает ярким и необычным. Автомобиль хранится в Киеве.

Авто отличается агрессивным дизайном Фото: OLX

"Запорожец" получил агрессивные бамперы и огромное антикрыло, а его колесные арки расширены, что позволило установить широкие шины на литых дисках. Также привлекают внимание решетка радиатора и воздухозаборники.

В салоне ЗАЗ-968М установили переднюю панель от Daewoo Matiz и сиденья от Ford Fiesta. Кроме того, появился спортивный руль.

Важно

В интернете показали раритетные и малоизвестные прототипы "Таврии" (фото)

Кроме того, тюнинг "Запорожца" полностью изменил его техническую "начинку". ЗАЗ-968М получил 2,0-литровый двигатель и механическую КПП от Opel, а также спортивный выхлоп. Ходовая полностью новая — в ней использованы детали Opel и ВАЗ. Кроме того, автомобиль оснастили более современными тормозами.

Переднюю панель позаимствовали у Daewoo Matiz Фото: OLX

Сейчас "Запорожец" выставили на продажу. Оригинальный автомобиль оценили в 1800 долларов, однако он требует установки нового бензобака.

Кстати, недавно в Украине обнаружили уникальный спорткар "Торнадо" на агрегатах ЗАЗ.

Также Фокус писал, что в Киеве разбили редкий тюнингованный кроссовер Lamborghini.