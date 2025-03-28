ЗАЗ-спорткар: украинец выполнил яркий тюнинг "Запорожца" (фото)
ЗАЗ-968М превратили в компактный спорткар. Автомобиль получил двигатель Opel, новую ходовую и большое заднее антикрыло.
Старый "Запорожец" 1992 года получил вторую жизнь — бюджетное украинское авто превратили в поразительный спорткар. Подробности автомобиля раскрыли на сайте OLX, где его сейчас продают.
Этот проект подтверждает, что тюнинг "Запорожца" иногда бывает ярким и необычным. Автомобиль хранится в Киеве.
"Запорожец" получил агрессивные бамперы и огромное антикрыло, а его колесные арки расширены, что позволило установить широкие шины на литых дисках. Также привлекают внимание решетка радиатора и воздухозаборники.
В салоне ЗАЗ-968М установили переднюю панель от Daewoo Matiz и сиденья от Ford Fiesta. Кроме того, появился спортивный руль.
Кроме того, тюнинг "Запорожца" полностью изменил его техническую "начинку". ЗАЗ-968М получил 2,0-литровый двигатель и механическую КПП от Opel, а также спортивный выхлоп. Ходовая полностью новая — в ней использованы детали Opel и ВАЗ. Кроме того, автомобиль оснастили более современными тормозами.
Сейчас "Запорожец" выставили на продажу. Оригинальный автомобиль оценили в 1800 долларов, однако он требует установки нового бензобака.
Кстати, недавно в Украине обнаружили уникальный спорткар "Торнадо" на агрегатах ЗАЗ.
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