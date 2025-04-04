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Ford создал экстремальный пикап для самых суровых условий (фото)

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Фото: Ford | Ford Ranger Super Duty — экстремальный вариант пикапа

Линейку Ford Ranger пополнила новая экстремальная модификация Super Duty. Пикап поступит в продажу с 2026 года.

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Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Ford.

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Пикап оснащен 3,0-литровым 250-сильным турбодизелем
Фото: Ford

Новый Ford Ranger Super Duty подготовили к тяжелым условиям эксплуатации. Ему улучшили проходимость и увеличили грузоподъемность.

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Пикап Super Duty будет более мощной альтернативой версии Ford Ranger Tremor, которая в свое время побывала на тесте Фокуса. Его предложат в двухдверном и четырехдверном исполнении. Авто может перевозить более тонны груза и буксировать 4,5-тонный прицеп, то есть способно соперничать с более тяжелыми пикапами.

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Ford Ranger Super Duty может буксировать 4,5-тонный прицеп
Фото: Ford

От стандартного Ford Ranger 2025 вариант Super Duty можно отличить по стальным бамперам, шноркелю и 33-дюймовым внедорожным шинам General Grabber (для них понадобились расширители арок). Также заменили капот, несколько увеличили клиренс и установили дополнительную защиту днища.

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Пикап поступит в продажу с 2026 года
Фото: Ford

Новый Ford Ranger Super Duty будут выпускать только с 3,0-литровым турбодизелем на 250 л. с. и 600 Н∙м и 10-ступенчатой автоматической КПП. Топливный бак увеличили до 130 литров. Стандартными являются передний и задний дифференциалы с блокировкой.

Кстати, недавно в Киеве засветился мощный электрический пикап Ford.

Также Фокус писал об экстремальном пикапе в ретростиле с мотором BMW.