Ford создал экстремальный пикап для самых суровых условий (фото)
Линейку Ford Ranger пополнила новая экстремальная модификация Super Duty. Пикап поступит в продажу с 2026 года.
Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Ford.
Новый Ford Ranger Super Duty подготовили к тяжелым условиям эксплуатации. Ему улучшили проходимость и увеличили грузоподъемность.Важно
Пикап Super Duty будет более мощной альтернативой версии Ford Ranger Tremor, которая в свое время побывала на тесте Фокуса. Его предложат в двухдверном и четырехдверном исполнении. Авто может перевозить более тонны груза и буксировать 4,5-тонный прицеп, то есть способно соперничать с более тяжелыми пикапами.
От стандартного Ford Ranger 2025 вариант Super Duty можно отличить по стальным бамперам, шноркелю и 33-дюймовым внедорожным шинам General Grabber (для них понадобились расширители арок). Также заменили капот, несколько увеличили клиренс и установили дополнительную защиту днища.
Новый Ford Ranger Super Duty будут выпускать только с 3,0-литровым турбодизелем на 250 л. с. и 600 Н∙м и 10-ступенчатой автоматической КПП. Топливный бак увеличили до 130 литров. Стандартными являются передний и задний дифференциалы с блокировкой.
Кстати, недавно в Киеве засветился мощный электрический пикап Ford.
Также Фокус писал об экстремальном пикапе в ретростиле с мотором BMW.