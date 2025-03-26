Для самых суровых условий: представлен экстремальный пикап с двигателем BMW (фото)

Пикап Ineos Grenadier Quartermaster в исполнении Baja Edition получил внедорожные шины, лебедку и дуги. Пикап оснастили дополнительной оптикой и багажником на крыше.

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Новый Ineos Greandier получил экстремальную модификацию Baja Edition. Авто подготовили для тяжелого бездорожья. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Даже стандартный Ineos Greandier, который напоминает классические Land Roover, способен поразить внедорожными способностями, однако их все равно решили улучшить. Проект воплотило в жизнь австралийское представительство британского бренда.

Пикап подготовили к тяжелому бездорожью Фото: Ineos

Для доработки выбрали пикап Ineos Greandier Quartermaster, который уже есть и в Украине. Он получил усиленный передний бампер с дугами, лебедку и внедорожные шины. Кроме того, появилась дополнительная оптика, а боковины украсили графикой. В кузове установили запасное колесо, а на крыше — багажник.

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Новый Ineos Greandier Quartermaster Baja Edition сохранил стандартный 3,0-литровый турбодизель BMW на 249 л.с. и 550 Н∙м. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Пикап предлагают только с 3,0-литровым турбодизелем BMW Фото: Ineos

Грузоподъемность авто составляет 832 кг, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп. Пикап получил усиленную подвеску для бездорожья от JMACX Off-Road Solutions.

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