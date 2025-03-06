Для украинских дорог: General Motors показали брутальный электропикап на 1100 сил (видео)
Пикап Chevrolet Silverado EV ZR2 оснастили 1100-сильной установкой с тремя моторами. Кроме того, электромобиль получил внедорожные шины, усиленную подвеску и защиту днища.
Электромобиль Chevrolet Silverado EV получил экстремальную модификацию ZR2. Пикап сделали мощнее и подготовили к тяжелому бездорожью. Об этом сообщается на сайте американского автопроизводителя.
Новый Chevrolet Silverado EV ZR2 создали для участия во внедорожных гонках Mint 400. Формально это концепт, но он на 98% состоит из серийных компонентов и летом General Motors выпустят его серийный аналог — электрокар Chevrolet Silverado EV Trail Boss.Важно
Пикап Chevrolet Silverado EV ZR2 получил полноприводную силовую установку с тремя электромоторами мощностью 1100 л. с., то есть он мощнее топовой Tesla Cybertruck. Кроме того, установлены дифференциалы с блокировкой и усиленная подвеска для бездорожья с адаптивными амортизаторами Multimatic и увеличенным до 330 мм рабочим ходом.
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Кроме того, электромобиль Chevrolet Silverado EV ZR2 получил 37-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich KM3, дополнительную диодную оптику, усиленную защиту днища и порогов. Клиренс электропикапа существенно увеличен.
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