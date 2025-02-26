Сухопутный истребитель: рассекречен самый необычный Chevrolet Corvette (фото)

Купе Chevrolet Corvette Maverick напоминает боевой самолет. Спорткар получил оперение, два сопла сзади и даже бутафорские ракеты.

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У Chevrolet Corvette Stingray появится нестандартный вариант. Спорткар превратят в самолет без крыльев. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Авто имеет выраженный "нос"

Оригинальный тюнинг Chevrolet Corvette C8 готовит американское ателье Mxtrem. Разработчики авто вдохновлялись истребителями F-15 Eagle и F/A-18 Hornet. Проект назвали Maverick.

Сзади появились оперение и два сопла

Дизайн Chevrolet Corvette Stingray стал более агрессивным. Спорткар отличается заостренным "носом", обвесом и расширенными крыльями. Сзади появились оперение и два сопла. Мало того, на авто даже установят муляжи ракет.

В салоне установили руль-штурвал

Салон Chevrolet Corvette C8 также будет изменен. Купе получит руль-штурвал и переключатели в авиационном стиле. Рычаг КПП напоминает ручку управления самолетом. Сиденья украсили декором, который напоминает рычаг кресла-катапульты.

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Всего планируют выпустить всего 12 Chevrolet Corvette Maverick. В первую очередь, авто предложат коллекционерам.

Всего выпустят 12 Chevrolet Corvette Maverick

Для доработки возьмут как стандартный 495-сильный Chevrolet Corvette C8, так и заряженный 670-сильный заряженный вариант Z06 и гибрид E-Ray на 655 сил. Первый прототип Maverick будет готов в мае.

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