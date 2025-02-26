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Авто

Сухопутный истребитель: рассекречен самый необычный Chevrolet Corvette (фото)

Chevrolet Corvette C8, Chevrolet Corvette, тюнинг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Corvette доработали в США

Купе Chevrolet Corvette Maverick напоминает боевой самолет. Спорткар получил оперение, два сопла сзади и даже бутафорские ракеты.

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У Chevrolet Corvette Stingray появится нестандартный вариант. Спорткар превратят в самолет без крыльев. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Chevrolet Corvette Maverick, Chevrolet Corvette C8, тюнинг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Авто имеет выраженный "нос"

Оригинальный тюнинг Chevrolet Corvette C8 готовит американское ателье Mxtrem. Разработчики авто вдохновлялись истребителями F-15 Eagle и F/A-18 Hornet. Проект назвали Maverick.

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Сзади появились оперение и два сопла

Дизайн Chevrolet Corvette Stingray стал более агрессивным. Спорткар отличается заостренным "носом", обвесом и расширенными крыльями. Сзади появились оперение и два сопла. Мало того, на авто даже установят муляжи ракет.

Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C8, тюнинг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
В салоне установили руль-штурвал

Салон Chevrolet Corvette C8 также будет изменен. Купе получит руль-штурвал и переключатели в авиационном стиле. Рычаг КПП напоминает ручку управления самолетом. Сиденья украсили декором, который напоминает рычаг кресла-катапульты.

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Всего планируют выпустить всего 12 Chevrolet Corvette Maverick. В первую очередь, авто предложат коллекционерам.

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Всего выпустят 12 Chevrolet Corvette Maverick

Для доработки возьмут как стандартный 495-сильный Chevrolet Corvette C8, так и заряженный 670-сильный заряженный вариант Z06 и гибрид E-Ray на 655 сил. Первый прототип Maverick будет готов в мае.

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