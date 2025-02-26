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Авто

Сухопутний винищувач: розсекречено найнезвичніший Chevrolet Corvette (фото)

Chevrolet Corvette C8, Chevrolet Corvette, тюнінг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Corvette доопрацювали в США

Купе Chevrolet Corvette Maverick нагадує бойовий літак. Спорткар отримав оперення, два сопла ззаду та навіть бутафорські ракети.

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У Chevrolet Corvette Stingray з’явиться нестандартний варіант. Спорткар перетворять на літак без крил. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Chevrolet Corvette Maverick, Chevrolet Corvette C8, тюнінг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Авто має виражений "ніс"

Оригінальний тюнінг Chevrolet Corvette C8 готує американське ательє Mxtrem. Розробники авто надихалися винищувачами F-15 Eagle і F/A-18 Hornet. Проєкт назвали Maverick.

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Ззаду з'явилися оперення і два сопла

Дизайн Chevrolet Corvette Stingray став агресивнішим. Спорткар вирізняється загостреним "носом", обвісом та розширеними крилами. Ззаду з’явилися оперення та два сопла. Мало того, на авто навіть встановлять муляжі ракет.

Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C8, тюнінг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
У салоні встановили кермо-штурвал

Салон Chevrolet Corvette C8 також змінять. Купе отримає кермо-штурвал та перемикачі в авіаційному стилі. Важіль КПП нагадує ручку керування літаком. Сидіння прикрасили декором, який нагадує важіль крісла-катапульти.

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Усього планують випустити лише 12 Chevrolet Corvette Maverick. У першу чергу, авто запропонують колекціонерам.

тюнінг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C8, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Усього випустять 12 Chevrolet Corvette Maverick

Для доопрацювання візьмуть як стандартний 495-сильний Chevrolet Corvette C8, так і заряджений 670-сильний заряджений варіант Z06 та гібрид E-Ray на 655 сил. Перший прототип Maverick буде готовий у травні.

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