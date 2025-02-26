Сухопутний винищувач: розсекречено найнезвичніший Chevrolet Corvette (фото)

Купе Chevrolet Corvette Maverick нагадує бойовий літак. Спорткар отримав оперення, два сопла ззаду та навіть бутафорські ракети.

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У Chevrolet Corvette Stingray з’явиться нестандартний варіант. Спорткар перетворять на літак без крил. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Авто має виражений "ніс"

Оригінальний тюнінг Chevrolet Corvette C8 готує американське ательє Mxtrem. Розробники авто надихалися винищувачами F-15 Eagle і F/A-18 Hornet. Проєкт назвали Maverick.

Ззаду з'явилися оперення і два сопла

Дизайн Chevrolet Corvette Stingray став агресивнішим. Спорткар вирізняється загостреним "носом", обвісом та розширеними крилами. Ззаду з’явилися оперення та два сопла. Мало того, на авто навіть встановлять муляжі ракет.

У салоні встановили кермо-штурвал

Салон Chevrolet Corvette C8 також змінять. Купе отримає кермо-штурвал та перемикачі в авіаційному стилі. Важіль КПП нагадує ручку керування літаком. Сидіння прикрасили декором, який нагадує важіль крісла-катапульти.

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Усього планують випустити лише 12 Chevrolet Corvette Maverick. У першу чергу, авто запропонують колекціонерам.

Усього випустять 12 Chevrolet Corvette Maverick

Для доопрацювання візьмуть як стандартний 495-сильний Chevrolet Corvette C8, так і заряджений 670-сильний заряджений варіант Z06 та гібрид E-Ray на 655 сил. Перший прототип Maverick буде готовий у травні.

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