Сухопутний винищувач: розсекречено найнезвичніший Chevrolet Corvette (фото)
Купе Chevrolet Corvette Maverick нагадує бойовий літак. Спорткар отримав оперення, два сопла ззаду та навіть бутафорські ракети.
У Chevrolet Corvette Stingray з’явиться нестандартний варіант. Спорткар перетворять на літак без крил. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Оригінальний тюнінг Chevrolet Corvette C8 готує американське ательє Mxtrem. Розробники авто надихалися винищувачами F-15 Eagle і F/A-18 Hornet. Проєкт назвали Maverick.
Дизайн Chevrolet Corvette Stingray став агресивнішим. Спорткар вирізняється загостреним "носом", обвісом та розширеними крилами. Ззаду з’явилися оперення та два сопла. Мало того, на авто навіть встановлять муляжі ракет.
Салон Chevrolet Corvette C8 також змінять. Купе отримає кермо-штурвал та перемикачі в авіаційному стилі. Важіль КПП нагадує ручку керування літаком. Сидіння прикрасили декором, який нагадує важіль крісла-катапульти.
Усього планують випустити лише 12 Chevrolet Corvette Maverick. У першу чергу, авто запропонують колекціонерам.
Для доопрацювання візьмуть як стандартний 495-сильний Chevrolet Corvette C8, так і заряджений 670-сильний заряджений варіант Z06 та гібрид E-Ray на 655 сил. Перший прототип Maverick буде готовий у травні.
Раніше Фокус розповідав про екстремальний тюнінг Jeep Wrangler. Позашляховик перетворили на спорткар.
Також ми писали про 800-сильний тюнінгований "Гелендваген" у Києві.