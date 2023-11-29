Новейший Chevrolet Corvette получил элегантный тюнинг с карбоновым кузовом (фото)

Chevrolet Corvette C8 Unica Series 1 имеет несколько визуальных отличий от стандартного спорткара. Кузов авто полностью изготовлен из углеродного волокна.

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Канадское тюнинг-ателье Caravaggio Corvettes представило пакет доработок для Chevrolet Corvette C8. Спорткар получил более элегантный дизайн по сравнению со стандартной моделью. Об этом рассказали на сайте компании.

Chevrolet Corvette C8 Unica Series 1 делает экстерьер спорткара более минималистичным. Передний бампер стал более закругленным, а боковые воздухозаборники теперь выглядят менее агрессивно.

На авто установили новый передний бампер Фото: Caravaggio Corvettes

Кузов спорткара полностью изготовлен из углеродного волокна. Благодаря этому автомобиль стал легче на 18 кг.

Сзади установлен новый спойлер, который аккуратно сочетается с профилем авто. Помимо этого был улучшен задний диффузор.

Chevrolet Corvette C8 Unica Series 1 получил новый задний спойлер Фото: Caravaggio Corvettes

Интерьер авто остался без изменений. Модернизация коснулась только экстерьера спорткара.

Chevrolet Corvette C8 Unica Series 1 оснащен атмосферным 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 495 л.с. и 637 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 312 км/ч.

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Всего будет выпущено 30 таких спорткаров. Стоимость пакета доработок без учета авто составляет 135 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что во время тестов на гоночном треке заметили заряженный Chevrolet Corvette ZR1.