Самый экстремальный Chevrolet Corvette в истории рассекретили до премьеры (фото)

Chevrolet Corvette ZR1 предназначен для поездок по гоночному треку. Спорткар оснастят 850-сильным двигателем, а разгон до сотни будет занимать менее трех секунд.

Related video

Линейку спорткара Chevrolet Corvette пополнит экстремальная трековая версия ZR1. Авто заметили на гоночном треке Нюрбургринг во время тестовых заездов. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Chevrolet Corvette C8 дебютировал в 2020 году и ознаменовал переход модели к компоновке со средним расположением двигателя. Модификация ZR1 обещает сделать спорткар еще быстрее и улучшить его управляемость.

Тестовый прототип покрыт камуфляжем, но все ключевые изменения можно разглядеть. Спорткар получит измененный кузовной обвес с новыми аэродинамичными элементами из карбона.

Спереди появятся массивный сплиттер и измененные воздухозаборники. Также новинка отличается модернизированным капотом.

Спереди расположен новый сплиттер Фото: CarBuzz

Сзади установлено увеличенное антикрыло и новый диффузор. Помимо этого спорткар стал немного ниже.

Сзади появится массивное антикрыло Фото: CarBuzz

Ожидается, что Chevrolet Corvette ZR1 оснастят 5,5-литровым турбированным двигателем мощностью около 850 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее трех секунд.

Новый Chevrolet Corvette ZR1 может поступить в продажу в 2025 году. Стоимость новинки пока не разглашается.

Важно

В США новейший Chevrolet Corvette стоимостью более $100 000 упал с подъемника (видео)

Также спорткар может получить еще более быструю модификацию Zora c 1000-сильной гибридной силовой установкой. Ее появление ожидается в 2026 году.

Ранее Фокус писал, что на украинских дорогах появляются новые Chevrolet Corvette восьмого поколения.