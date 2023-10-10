Найекстремальніший Chevrolet Corvette в історії розсекретили до прем'єри (фото)

Chevrolet Corvette ZR1 призначений для поїздок по перегоновому треку. Спорткар оснастять 850-сильним двигуном, а розгін до сотні займатиме менш ніж три секунди.

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Лінійку спорткара Chevrolet Corvette поповнить екстремальна трекова версія ZR1. Авто помітили на перегоновому треку Нюрбургринг під час тестових заїздів. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Chevrolet Corvette C8 дебютував у 2020 році й ознаменував перехід моделі до компонування із середнім розташуванням двигуна. Модифікація ZR1 обіцяє зробити спорткар ще швидшим і поліпшити його керованість.

Тестовий прототип покритий камуфляжем, але всі ключові зміни можна розгледіти. Спорткар отримає змінений кузовний обвіс із новими аеродинамічними елементами з карбону.

Спереду з'являться масивний сплітер і змінені повітрозабірники. Також новинка вирізняється модернізованим капотом.

Спереду розташований новий сплітер Фото: CarBuzz

Ззаду встановлено збільшене антикрило та новий дифузор. Крім цього спорткар став трохи нижчим.

Ззаду з'явиться масивне антикрило Фото: CarBuzz

Очікується, що Chevrolet Corvette ZR1 оснастять 5,5-літровим турбованим двигуном потужністю близько 850 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менш ніж три секунди.

Новий Chevrolet Corvette ZR1 може надійти в продаж у 2025 році. Вартість новинки поки що не розголошується.

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Також спорткар може отримати ще швидшу модифікацію Zora c 1000-сильною гібридною силовою установкою. Її поява очікується у 2026 році.

Раніше Фокус писав, що на українських дорогах з'являються нові Chevrolet Corvette восьмого покоління.