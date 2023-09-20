У США новітній Chevrolet Corvette вартістю понад $100 000 впав з підйомника (відео)

Chevrolet Corvette Z06 отримав безліч пошкоджень кузова. Вартість спорткара становить щонайменше $105 000 без урахування податків.

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У США дилер розбив новітній спорткар Chevrolet Corvette Z06. Автомобіль неправильно закріпили на підйомнику, через що він упав. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Цей червоний Chevrolet Corvette Z06 перевіряли в сервісі перед постачанням клієнту. Найімовірніше, механіки не врахували розважування спорткара, через що він впав із підйомника.

На відео можна помітити, як підйомний важіль проткнув пасажирські двері авто. Також було пошкоджено задню частину спорткара.

Ім'я дилера Chevrolet не розголошується. Також невідомі точна вартість спорткара і його комплектація.

Нагадаємо, що Chevrolet Corvette Z06 оснащений 5,5-літровим двигуном V8 потужністю 670 к.с. і 623 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,7 секунди. Максимальна швидкість становить 320 км/год.

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Початкова вартість Chevrolet Corvette Z06 становить $105 000. З пакетом 1LZ спорткар обійдеться мінімум у $115 000.

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