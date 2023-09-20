В США новейший Chevrolet Corvette стоимостью более $100 000 упал с подъемника (видео)

Chevrolet Corvette Z06 получил множество повреждений кузова. Стоимость спорткара составляет не менее $105 000 без учета налогов.

Related video

В США дилер разбил новейший спорткар Chevrolet Corvette Z06. Автомобиль неправильно закрепили на подъемнике, из-за чего он упал. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Этот красный Chevrolet Corvette Z06 проверялся в сервисе перед поставкой клиенту. Вероятнее всего, механики не учли развесовку спорткара, из-за чего он упал с подъемника.

На видео можно заметить, как подъемный рычаг проткнул пассажирскую дверь авто. Также была повреждена задняя часть спорткара.

Имя дилера Chevrolet не разглашается. Также неизвестны точная стоимость спорткара и его комплектация.

Напомним, что Chevrolet Corvette Z06 оснащен 5,5-литровым двигателем V8 мощностью 670 л.с. и 623 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,7 секунды. Максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Важно

Ржавый раритет: Chevrolet без двигателя продают за $95 000 (фото)

Начальная стоимость Chevrolet Corvette Z06 составляет $105 000. С пакетом 1LZ спорткар обойдется минимум в $115 000.

Ранее Фокус рассказал, что на украинских дорогах появляются новые Chevrolet Corvette восьмого поколения.