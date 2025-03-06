Для українських доріг: General Motors показали брутальний електропікап на 1100 сил (відео)
Пікап Chevrolet Silverado EV ZR2 оснастили 1100-сильною установкою з трьома моторами. Крім того, електромобіль отримав позашляхові шини, посилену підвіску і захист днища.
Електромобіль Chevrolet Silverado EV отримав екстремальну модифікацію ZR2. Пікап зробили потужнішим та підготували до важкого бездоріжжя. Про це повідомляється на сайті американського автовиробника.
Новий Chevrolet Silverado EV ZR2 створили для участі в позашляхових перегонах Mint 400. Формально це концепт, але він на 98% складається із серійних компонентів і влітку General Motors випустять його серійний аналог – електрокар Chevrolet Silverado EV Trail Boss.Важливо
Пікап Chevrolet Silverado EV ZR2 отримав повнопривідну силову установку з трьома електромоторами потужністю 1100 к. с., тобто він потужніший за топову Tesla Cybertruck. Крім того, встановлені диференціали з блокуванням і посилена підвіска для бездоріжжя з адаптивними амортизаторами Multimatic та збільшеним до 330 мм робочим ходом.
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Крім того, електромобіль Chevrolet Silverado EV ZR2 отримав 37-дюймові позашляхові шини BF Goodrich KM3, додаткову діодну оптику, посилений захист днища і порогів. Кліренс електропікапа суттєво збільшено.
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