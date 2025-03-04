Мініатюрний ексклюзив: на аукціон виставили унікальний шестиколісний Suzuki Jimny (фото)
Мініатюрний позашляховик Suzuki Jimny подовжили та додали йому третю вісь. Салон оздобили дорогою шкірою.
У Великій Британії на аукціон Historics виставили незвичний шестиколісний пікап Suzuki Jimny. За оригінальне авто планують отримати 40-50 тис. фунтів стерлінгів ($50 500 – 63 000). Про це повідомляється на сайті аукціону.
Оригінальний тюнінг Suzuki Jimny 2019 року виконало британське ательє Mocho Fabrication. Мініатюрний позашляховик подовжили, що дало змогу додати третю вісь і встановити вантажну платформу. Утім, ведучими залишаються тільки чотири колеса.
Крім того, шестиколісний Suzuki Jimny отримав дуги та позашляхові шини. Пофарбували авто в трендовий колір Nardo Gray.Важливо
Салон Suzuki Jimny обшили дорогою шкірою під колір кузова. Крім того, встановили потужну акустику Kenwood.
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Наразі шестиколісний пікап Suzuki Jimny оснащений стандартним 1,5-літровим двигуном на 105 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Утім, в комплекті з авто йде турбіна Garrett, яка збільшить потужність до 170 к. с. (власник не встиг її встановити). Повнопривідна трансмісія зі знижувальною передачею також не зазнала змін.
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