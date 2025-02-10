У Польщі випустять розкішний шестиколісний папамобіль на базі "Гелендвагена" (фото)

Mercedes G-Class перетворили на шестиколісний папамобіль Habemus із відкритою платформою ззаду. Авто прикрасили позолотою, а його салон оздобили шкірою.

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Польське ательє Carlex Design, яке виконує тюнінг "Гелендвагена", готує новий цікавий проєкт Habemus. Там планують випустити шестиколісний папамобіль. Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.

Папамобіль розробили у Польщі Фото: Carlex Design

Mercedes G-Class 2024 року подовжили та додали третю вісь. Ззаду утворилася велика відкрита платформа, де встановили поворотне шкіряне крісло для Папи Римського і сидіння для охорони. Для посадки і висадки встановили сходи та перила.

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В оздобленні використали позолоту, а на підлозі застелили червоний килим. Передня панель "Гелендвагена" не зазнала змін, проте для водія та пасажира встановили нові сидіння.

"Гелендваген" має відкриту платформу ззаду Фото: Carlex Design

Крім того, папамобіль Mercedes G-Class Habemus вирізняється білосніжним забарвленням, а його бампери, колісні диски, дзеркала, молдинги та решітку радіатора прикрасили позолотою. На передніх крилах з’явилися флагштоки.

Ззаду з'явилися сходи для посадки та висадки Фото: Carlex Design

У Carlex Design наразі не повідомляють, коли виготовлять новий Mercedes G-Class Habemus. Утім, відомо, що нещодавно Папа Римський отримав новий електричний "Гелендваген".

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