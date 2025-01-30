Справжнє мистецтво: у Польщі створили неймовірні "Гелендвагени" (фото)
Mercedes G-Class від Carlex Design прикрашають гравіюванням на даху. В оздобленні салону використовують шкіру крокодила та позолоту.
Польське ательє Carlex Design продовжує виконувати вражаючий тюнінг "Гелендвагена". Ексклюзивну лінійку One of One поповнили два яскравих позашляховика. Про це повідомляється на сайті компанії.
Над кожним із Mercedes G-Class працювали по півтора року. Позашляховики отримали нову решітку радіатора, бампери, обвіс та особливі колісні диски.
Візитівкою сімейства One of One є гравіювання на даху. Зокрема, позашляховик Mercedes G-Class Nuri, створений для клієнта з Узбекистану, а його дах прикрашений традиційним узбецьким орнаментом. Ексклюзивна зелена фарба містить у собі сапфіровий пил.
Новий Mercedes G-Class Yellow Dragon розробили для покупця з Китаю, тому на його даху вигравіювали дракона.
У інтер’єрі "Гелендвагенів" встановили чотири окремих крісла та покращили оздоблення. Приміром, салон Mercedes G-Class Nuri обшили шкірою крокодила та прикрасили позолотою.
Силовий агрегат позашляховика не змінився. За основу взяли Mercedes-AMG G63 з 585-сильним V8 твін-турбо та 9-ступінчастим автоматом.
До речі, нещодавно в Києві бачили ексклюзивний тюнінгований "Гелендваген" за 280 000 євро.
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