Справжнє мистецтво: у Польщі створили неймовірні "Гелендвагени" (фото)

Mercedes G-Class від Carlex Design прикрашають гравіюванням на даху. В оздобленні салону використовують шкіру крокодила та позолоту.

Польське ательє Carlex Design продовжує виконувати вражаючий тюнінг "Гелендвагена". Ексклюзивну лінійку One of One поповнили два яскравих позашляховика. Про це повідомляється на сайті компанії.

Mercedes G-Class Nuri Фото: Carlex Design

Над кожним із Mercedes G-Class працювали по півтора року. Позашляховики отримали нову решітку радіатора, бампери, обвіс та особливі колісні диски.

Візитівкою сімейства One of One є гравіювання на даху. Зокрема, позашляховик Mercedes G-Class Nuri, створений для клієнта з Узбекистану, а його дах прикрашений традиційним узбецьким орнаментом. Ексклюзивна зелена фарба містить у собі сапфіровий пил.

Салон Mercedes G-Class Nuri оздобили шкірою крокодила та позолотою Фото: Carlex Design

Новий Mercedes G-Class Yellow Dragon розробили для покупця з Китаю, тому на його даху вигравіювали дракона.

У інтер’єрі "Гелендвагенів" встановили чотири окремих крісла та покращили оздоблення. Приміром, салон Mercedes G-Class Nuri обшили шкірою крокодила та прикрасили позолотою.

Mercedes G-Class Yellow Dragon Фото: Carlex Design

Силовий агрегат позашляховика не змінився. За основу взяли Mercedes-AMG G63 з 585-сильним V8 твін-турбо та 9-ступінчастим автоматом.

До речі, нещодавно в Києві бачили ексклюзивний тюнінгований "Гелендваген" за 280 000 євро.

Також Фокус писав про найшвидший Mercedes S-Class в Україні на 950 сил.