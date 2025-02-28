У Японії схрестили бюджетну Honda за $18 000 та Range Rover (фото, відео)

Тюнінг Honda N-Box зробив її схожою на Range Rover. 3,4-метровий автомобіль пропонують з переднім або повним приводом.

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Компактна Honda N-Box отримала нестандартну модифікацію. Бюджетне авто вартістю 18 000 доларів перетворили на мініатюрний клон Range Rover. Про це повідомляється на сайті японського ательє DAMD.

Саме ця компанія виконала тюнінг Honda N-Box. Воно спеціалізується на подібних проєктах і нещодавно схрестило кросовер Honda WR-V та старий Jeep Cherokee.

На вибір запропонували два варіанта моделі. DAMD Angie створений на базі стандартної моделі, а Rodney – на базі дорожчої Honda N-Box Custom.

Honda N-Box Rodney

Дві модифікації дещо відрізняються за дизайном, проте в обох авто передню частину змінили в дусі Range Rover. В Honda N-Box замінили решітку радіатора, фари та передній бампер. DAMD Angie також отримав додаткову оптику, а Rodney – обвіс.

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Технічна "начинка" Honda N-Box залишилася без змін. 3,4-метрове авто пропонують із 658-кубовим двигуном, який пропонують у версіях на 58 і 64 к. с. Усі версії оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним.

Honda N-Box пропонують із переднім або повним приводом

Тюнінг-пакет Angie коштує 1700 доларів, а Rodney – $1400. За доплату в DAMD пропонують нові колісні диски з позашляховою гумою та багажник на дах.

До речі, нещодавно в Японії схрестили Toyota Corolla та класичний Bentley 60-х років.

Також Фокус розповідав про новий недорогий електрокросовер Honda на 476 сил.