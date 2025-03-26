Для найсуворіших умов: представлено екстремальний пікап із двигуном BMW (фото)

Пікап Ineos Grenadier Quartermaster у виконанні Baja Edition отримав позашляхові шини, лебідку та дуги. Пікап оснастили додатковою оптикою і багажником на даху.

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Новий Ineos Greandier отримав екстремальну модифікацію Baja Edition. Авто підготували для важкого бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Навіть стандартний Ineos Greandier, який нагадує класичні Land Roover, здатен вразити позашляховими здібностями, проте їх все одно вирішили покращити. Проєкт втілило в життя австралійське представництво британського бренду.

Пікап підготували до важкого бездоріжжя Фото: Ineos

Для доопрацювання вибрали пікап Ineos Greandier Quartermaster, який уже є і в Україні. Він отримав посилений передній бампер із дугами, лебідку та позашляхові шини. Крім того, з’явилася додаткова оптика, а боковини прикрасили графікою. У кузові встановили запасне колесо, а на даху — багажник.

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Новий Ineos Greandier Quartermaster Baja Edition зберіг стандартний 3,0-літровий турбодизель BMW на 249 к. с. і 550 Н∙м. У парі з ним працює 8-ступінчастий автомат, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Пікап пропонують тільки з 3,0-літровим турбодизелем BMW Фото: Ineos

Вантажопідйомність авто становить 832 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп. Пікап отримав посилену підвіску для бездоріжжя від JMACX Off-Road Solutions.

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