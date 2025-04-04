Ford створив екстремальний пікап для найсуворіших умов (фото)
Лінійку Ford Ranger поповнила нова екстремальна модифікація Super Duty. Пікап надійде в продаж із 2026 року.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Ford.
Новий Ford Ranger Super Duty підготували до важких умов експлуатації. Йому покращили прохідність та збільшили вантажопідйомність.Важливо
Пікап Super Duty буде потужнішою альтернативою версії Ford Ranger Tremor, яка свого часу побувала на тесті Фокусу. Його запропонують у дводверному та чотиридверному виконанні. Авто може перевозити понад тонну вантажу та буксирувати 4,5-тонний причіп, тобто здатне змагатися із більшими важкими пікапами.
Від стандартного Ford Ranger 2025 варіант Super Duty можна відрізнити за сталевими бамперами, шноркелем та 33-дюймовими позашляховими шинами General Grabber (для них знадобилися розширювачі арок). Також замінили капот, дещо збільшили кліренс і встановили додатковий захист днища.
Новий Ford Ranger Super Duty випускатимуть лише з 3,0-літровим турбодизелем на 250 к. с. і 600 Н∙м та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Паливний бак збільшили до 130 літрів. Стандартними є передній та задній диференціали з блокуванням.
До речі, нещодавно в Києві засвітився потужний електричний пікап Ford.
Також Фокус писав про екстремальний пікап у ретростилі з мотором BMW.