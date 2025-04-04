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Ford створив екстремальний пікап для найсуворіших умов (фото)

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Фото: Ford | Ford Ranger Super Duty — екстремальний варіант пікапа

Лінійку Ford Ranger поповнила нова екстремальна модифікація Super Duty. Пікап надійде в продаж із 2026 року.

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Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Ford.

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Пікап оснащений 3,0-літровим 250-сильним турбодизелем
Фото: Ford

Новий Ford Ranger Super Duty підготували до важких умов експлуатації. Йому покращили прохідність та збільшили вантажопідйомність.

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Пікап Super Duty буде потужнішою альтернативою версії Ford Ranger Tremor, яка свого часу побувала на тесті Фокусу. Його запропонують у дводверному та чотиридверному виконанні. Авто може перевозити понад тонну вантажу та буксирувати 4,5-тонний причіп, тобто здатне змагатися із більшими важкими пікапами.

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Ford Ranger Super Duty може буксирувати 4,5-тонний причіп
Фото: Ford

Від стандартного Ford Ranger 2025 варіант Super Duty можна відрізнити за сталевими бамперами, шноркелем та 33-дюймовими позашляховими шинами General Grabber (для них знадобилися розширювачі арок). Також замінили капот, дещо збільшили кліренс і встановили додатковий захист днища.

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Пікап надійде в продаж із 2026 року
Фото: Ford

Новий Ford Ranger Super Duty випускатимуть лише з 3,0-літровим турбодизелем на 250 к. с. і 600 Н∙м та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Паливний бак збільшили до 130 літрів. Стандартними є передній та задній диференціали з блокуванням.

До речі, нещодавно в Києві засвітився потужний електричний пікап Ford.

Також Фокус писав про екстремальний пікап у ретростилі з мотором BMW.