У Києві засвітився конкурент Tesla Cybertruck від Ford (фото)

У Києві помітили пікап Ford F-150 2022 року в електричному виконанні Lightning. Модель є рідкістю на українських дорогах.

Related video

Світлини електричного пікапа оприлюднили на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Пікап Ford F-150 Lightning — конкурент Tesla Cybertruck та Chevrolet Silverado EV. На відміну від них, електромобіль не є окремою моделлю, а створений на базі бензинового Ford F-150.

Електромобіль Ford F-150 Lightning сягає 5,9 м завдовжки та важить 2890 кг. Він доступний лише в чотиридверному виконанні. Від бензинової моделі він відрізняється зовні заглушкою на місці радіаторної решітки, а в його салоні встановлено великий портретний тачскрін.

У салоні пікапа встановлено портретний тачскрін Фото: Ford

Вантажопідйомність Ford F-150 Lightning становить 1013 кг, також можна буксирувати 4,5-тонний причіп. Електропікап має чималий 400-літровий багажник спереду.

Важливо

Удвічі дешевший за Tesla Cybertruck: дебютував корейський електропікап за $33 500 (фото)

Новий Ford F-150 Lightning пропонують у повнопривідних версіях на 458 і 588 к. с., причому крутний момент у них однаковий — 1050 Н∙м. Потужніший варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 165 км/год у всіх модифікаціях.

Для Ford F-150 Lightning пропонують батареї ємністю 98 та 131 кВт∙год. Запас ходу електрокара становить від 390 до 510 км. Також є функція двонаправленої зарядки — можна живити від авто електрообладнання.

Між іншим, нещодавно в Києві з'явився оригінальний сімейний електромобіль Zeekr із запасом ходу 700 км.

Також Фокус писав, що в столиці помітили новітню Skoda з великим багажником.