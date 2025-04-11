Легенда 80-х: первый в мире роскошный внедорожник вернули в производство (фото)

Range Rover первого поколения возвращается на рынок. Знаменитый премиальный внедорожник осовременили и сделали еще более роскошным.

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Возрожденный внедорожник Range Rover презентовали на Миланской неделе моды. Проект воплощает в жизнь не Jaguar Land Rover, а небольшая итальянская компания Vinile, которая находится в Маранелло — недалеко от завода Ferrari. Она решила возродить первый в мире роскошный внедорожник.

Внедорожник получил новые бамперы и оптику

За основу взяли удлиненный пятидверный Range Rover 80-х годов. Раму внедорожника сохранили, а вот все кузовные панели — полностью новые. При этом установили новые бамперы, измененную решетку радиатора и современные светодиодные фары. Также появились 16-дюймовые внедорожные шины.

На центральной панели установили 10,1-дюймовый тачскрин

Салон Range Rover сделали более роскошным. Его украсили замшей и деревом, а сиденья получили электропривод. На центральной панели установили 10,1-дюймовый тачскрин и дорогие часы.

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Новый Range Rover предлагается с двигателями V8 объемом 3,5, 3,9 и 4,3 л. Все они доработаны, а их мощность выросла до примерно 200 сил. Внедорожник оснащен автоматической КПП и полным приводом.

Салон украсили замшей и деревом

Всего изготовят всего 15 таких внедорожников. Стартовая цена Range Rover составляет 280 000 евро.

Кстати, в производство вернули и внедорожник Ford Bronco первого поколения, причем он стал электрокаром.

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