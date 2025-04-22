Говорили о стрипклубе: Пит Хегсет превратил Пентагон в "хаос и бессмыслицу", — NYT

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет заполнил Пентагон своими друзьями, которые мало что понимают в вопросах обороны страны. В течение почти 100 дней работы они провалили задание главы Белого дома по усилению воздушной защиты и занимаются мелкой бюрократией. Тем временем во время серьезных совещаний обсуждают визиты в стрипклубы.

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О скандалах с Хегсетом и ситуации в Пентагоне рассказало медиа The New York Times.

В статье NYT, среди прочего, упомянули о ближайшем помощнике Хегсета — Джо Каспере. Анонимные источники в Пентагоне сообщили журналистам, что совещания, которые он проводит, "принимают бессмысленные непристойные повороты". Во время одного из них Каспер и еще один экс-военный несколько часов делились впечатлениями от похода в стрипклуб в Вашингтоне. На самом деле тема встречи была совсем другой: должны были говорить о проблемах группы, которая занимается помощью ветеранам, пояснило медиа.

"Одна встреча, проводимая Каспером в этом месяце, превратилась в рассказ о вечере, который Каспер и представитель группы провели в вашингтонском стриптиз-клубе, сказал человек, участвовавший во встрече", — говорится в статье.

Другие замечания к Хегсету — "мелочные бюрократические битвы", согласие с предложением главы Департамента эффективности Илона Маска уволить 200 тыс. (из 750 тыс.) работников Пентагона. Еще один вопрос, который провалил министр-экс-ведущий Fox News — это создание воздушного "щита" над США для защиты от ракет Ирана и КНДР. Как рассказали источники NYT, официальные лица разработали проект этого щита и направили его на рассмотрение Хегсета. Проект три недели без движения пролежал на его столе, заявили собеседники журналистов.

Кроме того, нынешнему руководителю Пентагона не доверяют топ-военные армии США, указано в статье. С другой стороны, он и его команда также не доверяют топ-военным. Об этом свидетельствуют проверки резюме и анализ сообщений в соцсетях: пытаются отыскать, есть ли люди, не лояльные Дональду Трампу, написало NYT.

Журналисты напомнили, что Хегсет получил подтверждение Конгресса на получение должности с перевесом в один голос и благодаря влиянию вице-президента Джей Ди Венса. Зато сейчас он фигурирует в двух скандалах с мессенджером Signal. Впрочем, несмотря на скандалы, Хегсет публично транслирует уверенность, что восстанавливает настоящий военный дух в армии США и защищает страну от мигрантов.

"Среди хаоса господин Хегсет пытался смоделировать "этос воина", которого, по его словам, не хватало во многих вооруженных силах. В ближайшем окружении министра обороны царит разлад, растет недоверие среди государственных служащих и топ-военных", — подытожило NYT.

Скандал с Хегсетом — детали чатов Signal

Отметим, в марте Хегсет фигурировал в первом скандале с Signal, о котором рассказал главный редактор издания The Atlantic. Как выяснилось, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц присоединил главного редактора к тайному чату, в котором говорили об ударе армии США по тайникам боевиков хуситов. Среди прочих, было сообщение главы Пентагона об агенте, который наводил удар на главаря боевиков.

Другой скандал с Хегсетом разгорелся в апреле. Как рассказали источники медиа, министр создал в Signal чат, в котором делился деталями операции по хуситам с женой и другими несекретными лицами.

Напоминаем, 21 апреля в Белом доме произошел скандал с главой Министерства внутренних дел Кристи Ноем, которая потеряла 3 тыс. долл., документы и пропуск.