Thales кидає виклик ЗРК Patriot: європейські системи збиватимуть балістику (відео)

На тлі зростаючих балістичних загроз французька оборонна група Thales представила інноваційну систему радіолокаційного спостереження нового покоління — Ground Fire 300 (GF300). Цей багатофункціональний радар покликаний скласти конкуренцію провідним світовим системам, включно зі знаменитою американською Patriot від Raytheon.

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Про це йдеться в матеріалі порталу Army Recognition від 24 квітня.

Серцем системи GF300 є 4D радар з активною фазованою антенною решіткою (АФАР), виконаний на базі модулів з нітриду галію (GaN). Це забезпечує вражаюче напівсферичне покриття — 360° за азимутом, а також дальність виявлення до 400 км. Він здатний одночасно відстежувати до 1000 цілей — від малопомітних безпілотників до тактичних балістичних ракет.

GF300 також автономно виявляє балістичні ракети та інтегрується в системи наведення зенітних ракет (зокрема сімейства Aster), що робить його ключовим елементом сучасних європейських систем ППО/ПРО, таких як SAMP/T-NG.

Унікальна особливість GF300 — висока мобільність: уся система розміщується в 6-метровому ISO-контейнері вагою менше ніж 11 тонн, що дає змогу транспортувати її автотранспортом, залізницею або на борту тактичних літаків на кшталт C-130 або A400M.

Розгортання займає менше ніж 15 хвилин, згортання — менше ніж 10, що критично важливо в умовах маневреної війни та нестабільних театрів бойових дій.

Система також оптимізована для швидкої діагностики та ремонту завдяки резервуванню критичних компонентів і вбудованій системі самотестування (BITE).

Конкуренція з Patriot

Оглядачі зазначають, що на тлі модернізації американської системи Patriot (розробка радара LTAMDS з аналогічним 360-градусним покриттям), Thales заявляє про себе як про лідера в галузі передових радарів. GF300 вже обрано як основний радар для нової системи ППО SAMP/T NG, яка замінить застарілу французьку систему Arabel.

У контексті російсько-української війни ця розробка має велике значення для європейської безпеки, оскільки саме ЗРК SAMP/T можуть стати ключовим засобом забезпечення протиповітряної оборони поряд з американськими системами Patriot.

Річ у тім, що ці комплекси з більш ранніми версіями РЛС стикаються з низкою проблем у перехопленні балістичних цілей в умовах сучасної війни. Фахівці відзначають обмежені можливості ракет Aster 30 Block, а також проблеми в системі управління вогнем, які можуть знижувати ефективність зенітного комплексу проти балістичних цілей.

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У зв'язку з цим європейські інженери працюють над модернізованою версією ЗРК, які будуть оснащені ракетами Aster 30 Block 1NT з поліпшеними характеристиками. Ці перехоплювачі мають нову радіолокаційну головку самонаведення в Ka-діапазоні, що підвищує точність перехоплення балістичних цілей.

Таким чином разом із радаром GF300 і новою модифікацією ракети Aster, комплекси SAMP/T значно підвищать ефективність у боротьбі проти балістичних цілей, складаючи конкуренцію американським аналогам.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет озвучив нову концепцію Вашингтона щодо країн Європи, які входять до блоку НАТО. За словами очільника Пентагону, відтепер європейці мають покладатися на власні сили і "взяти військову ініціативу у свої руки".