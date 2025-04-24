Thales бросает вызов ЗРК Patriot: европейские системы будут сбивать баллистику (видео)

На фоне растущих баллистических угроз, французская оборонная группа Thales представила инновационную систему радиолокационного наблюдения нового поколения — Ground Fire 300 (GF300). Этот многофункциональный радар призван составить конкуренцию ведущим мировым системам, включая знаменитую американскую Patriot от Raytheon.

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Об этом говорится в материале портала Army Recognition от 24 апреля.

Сердцем системы GF300 является 4D радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), выполненный на базе модулей из нитрида галлия (GaN). Это обеспечивает впечатляющее полусферическое покрытие — 360° по азимуту, а также дальность обнаружения до 400 км. Он способен одновременно отслеживать до 1000 целей — от малозаметных беспилотников до тактических баллистических ракет.

GF300 также автономно обнаруживает баллистические ракеты и интегрируется в системы наведения зенитных ракет (в том числе семейства Aster), что делает его ключевым элементом современных европейских систем ПВО/ПРО, таких как SAMP/T-NG.

Уникальная особенность GF300 — высокая мобильность: вся система размещается в 6-метровом ISO-контейнере весом менее 11 тонн, что позволяет транспортировать ее автотранспортом, по железной дороге или на борту тактических самолетов типа C-130 или A400M.

Развертывание занимает менее 15 минут, свертывание — менее 10, что критически важно в условиях маневренной войны и нестабильных театров боевых действий.

Система также оптимизирована для быстрой диагностики и ремонта благодаря резервированию критических компонентов и встроенной системе самотестирования (BITE).

Конкуренция с Patriot

Обозреватели отмечают, что на фоне модернизации американской системы Patriot (разработка радара LTAMDS с аналогичным 360-градусным покрытием), Thales заявляет о себе как о лидере в области передовых радаров. GF300 уже выбран в качестве основного радара для новой системы ПВО SAMP/T NG, которая заменит устаревшую французскую систему Arabel.

В контексте российско-украинской войны данная разработка имеет большое значения для европейской безопасности, поскольку именно ЗРК SAMP/T могут стать ключевым средством обеспечения противовоздушной обороны наряду с американскими системами Patriot.

Дело в том, что данные комплексы с более ранними версиями РЛС сталкивается с рядом проблем в перехвате баллистических целей в условиях современной войны. Специалисты отмечают ограниченные возможности ракет Aster 30 Block, а также проблемы в системе управления огнем которые могут снижать эффективность зенитного комплекса против баллистических целей.

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В связи с этим европейские инженеры работают над модернизированной версией ЗРК, которые будут оснащены ракетами Aster 30 Block 1NT с улучшенными характеристиками. Эти перехватчики имеют новую радиолокационную головку самонаведения в Ka-диапазоне, что повышает точность перехвата баллистических целей.

Таким образом вместе с радаром GF300 и новой модификацией ракеты Aster, комплексы SAMP/T значительно повысят эффективность в борьбе против баллистических целей, составляя конкуренцию американским аналогам.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет озвучил новую концепцию Вашингтона в отношении стран Европы, которые входят в блок НАТО. По словам главы Пентагона, отныне европейцы должны полагаться на собственные силы и "взять военную инициативу в свои руки".