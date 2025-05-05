Запад предоставит Украине новые системы Patriot: когда они поступят и от какой страны, — Reuters

Украина имеет шанс получить новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, о которых спешат договориться до начала саммита Североатлантического альянса. Западные партнеры говорят о дополнительных установках, но не ясно, поступят ли новые ракеты для средств противовоздушной обороны.

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О договоренностях по ЗРК Patriot написало агентство Reuters.

Агентство получило информацию о появлении дополнительного ЗРК от неуказанных источников. Анонимные собеседники журналистов объяснили, что в переговорах фигурируют две страны, которые могут стать "потенциальными поставщиками этих систем". В статье указано, что Украина может получить Patriot от Греции и США. При этом спешат достичь договоренностей до саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге (Нидерланды).

"США и Греция — среди потенциальных поставщиков этих систем, согласно информации от источника, пожелавшего остаться анонимным", — написало Reuters.

Журналисты проанализировали другие публикации в медиа и после этого уточнили детали. Выяснилось, что США фигурирует в переговорах как сторона, которая может убедить Израиль передать ПВО после модернизации. С другой стороны, упоминается также о Германии или Греции, поскольку "союзники обсуждают логистику передачи еще одного комплекса" из какой-то из этих стран, говорится в статье.

Также Reuters напомнило, что по состоянию на 2025 год Украина имеет семь ЗРК Patriot (цена одной батареи — 0,5-1,1 млрд долл). В статье агентства не указано, говорят ли западные партнеры о ракетах для этих средств ПВО, каждая из которых стоит 3,7 млн долл.

ЗРК Patriot — детали

Отметим, 4 мая издание The New York Times сообщило о возможности предоставления Украине ЗРК Patriot из Израиля. В статье со ссылками на анонимные источники указывалось, что система поступит после модернизации. При этом источник журналистов не уточнил, какая администрация причастна к такому решению: или прошлая, возглавляемая Джо Байденом, или нынешняя, возглавляемая Дональдом Трампом. Кроме того, уточняется, что Украина имела восемь ЗРК Patriot, а сейчас работает шесть.

Между тем в июне 2024 года руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Украина нуждается в семи дополнительных ЗРК Patriot. По мнению военного эксперта, новые средства ПВО позволят уничтожить преимущество в небе, которое ВС РФ имеют над временно оккупированными территориями Украины.

Напоминаем, в марте The Financial Times написало о дефиците ракет для ЗРК Patriot и о выборах, которые приходится делать при отражении воздушных ударов ВС РФ. На портале Defence Express объяснили, можно ли в Украине наладить производство ЗРК Patriot и зенитных ракет для сбивания российской баллистики.