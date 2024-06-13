"Хватит на первое время": эксперт объяснил, почему Украине сейчас нужны семь батарей Patriot

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что сейчас россияне имеют преимущество в небе над временно оккупированными территориями.

Related video

Украинское политическое руководство заявляет о необходимости в поставке семи дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Однако этого будет достаточно лишь на первое время. Такое мнение в комментарии "РБК-Украина" озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт напомнил, что по состоянию на сейчас у российской оккупационной армии есть преимущество над воздушным пространством временно захваченных территорий.

"Чтобы лишить их этого преимущества, достаточно будет семи ЗРК Patriot. Это позволит задействовать часть таким образом, чтобы они подходили ближе к переднему краю и сбивали носители КАБов. На первом этапе хватит, однако в дальнейшем нужно усиливать авиацией", — отметил он.

Поставка систем Patriot для Украины

Не секрет, что системы противовоздушной обороны, которые способны сбивать баллистические ракеты, являются одной из основных потребностей Украины в настоящее время. В перечне таких систем есть ЗРК Patriot. Власти Украины в обращении к союзникам уже много раз указывали на острую потребность в поставке дополнительных систем в рамках военной помощи. Впрочем, по состоянию на сейчас поставки одной батареи Patriot анонсировала только Германия.

В то же время Италия недавно пообещала передать Украине уже вторую систему SAMP/T. Она способна уничтожать баллистические цели.

Напомним, 13 июня глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что его страна не намерена передавать Украине ЗРК Patriot, поскольку Варшава сама нуждается в надежной защите.

Также 11 июня во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия и другие союзники передают Украине 100 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, причем 32 ракеты уже отправлены для Сил обороны Украины.