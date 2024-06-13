"Вистачить на перший час": експерт пояснив, чому Україні зараз потрібні сім батарей Patriot

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що зараз росіяни мають перевагу в небі над тимчасово окупованими територіями.

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Українське політичне керівництво заявляє про потребу у постачанні семи додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Однак цього буде достатньо лише на перший час. Таку думку у коментарі "РБК-Україна" озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт нагадав, що станом на зараз у російської окупаційної армії є перевага над повітряним простором тимчасово захоплених територій.

"Аби позбавити їх цієї переваги, достатньо буде семи ЗРК Patriot. Це дозволить задіяти частину таким чином, щоб вони підходили ближче до переднього краю та збивали носії КАБів. На першому етапі вистачить, проте надалі потрібно посилювати авіацією", — зауважив він.

Постачання систем Patriot для України

Не секрет, що системи протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні ракети, є однією з основних потреб України на цей час. У переліку таких систем є ЗРК Patriot. Влада України у зверненні до союзників вже багато разів вказувала на гостру потребу у постачанні додаткових систем в рамках військової допомоги. Втім станом на зараз постачання однієї батареї Patriot анонсувала лише Німеччина.

Водночас Італія нещодавно пообіцяла передати Україні вже другу систему SAMP/T. Вона здатна знищувати балістичні цілі.

Нагадаємо, 13 червня очільник польського Бюро національної безпеки Яцек Севера заявив, що його країна не має наміру передавати Україні ЗРК Patriot, оскільки Варшава сама потребує надійного захисту.

Також 11 червня під час прессконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні глава міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина й інші союзники передають Україні 100 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot, причому 32 ракети вже відправлено для Сил оборони України.