Україні потрібно 7 ЗРК Patriot: в Defence Express розповіли, скільки матимемо комплексів

Україна вже має два німецьких комплекси Patriot, один американський і один від Нідерландів. Але потрібно майже вдвічі більше.

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На даний час Україна вже має у своєму арсеналі чотири системи ППО Patriot, але їй потрібно сім таких. Про це "Еспресо" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, сьогодні під час чергової російської атаки було збито аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

"І те, що раніше вважалося сенсацією, вже зараз це сприймається майже як норма. Це говорить про гарні показники Patriot та про вишкіл наших військових", — зазначив Сергій Згурець.

Він зауважив, що Україна наголошує на збільшенні систем ППО. Президент Володимир Зеленський говорив, що країні потрібно щонайменше 7 додаткових батарей.

"На сьогодні ми маємо два німецьких комплекси Patriot, один американський і один від Нідерландів. Зараз ми очікуємо третій Patriot від Німеччини. Думаю, що в найближчий місяць ми отримуємо цю систему Patriot", — вважає військовий експерт.

Й поступово, гадає він, Україна матиме необхідні 7 батарей Patriot. Він зазначив, що американський президент Джо Байден ухвалив рішення про передачу другого комплекту Patriot, який на даний час перебуває в Польщі.

"Цей другий Patriot від США може бути переданий впродовж декількох тижнів. Також знаємо про нову ініціативу від Нідерландів, яка скерована на те, аби зібрати ще один дивізіон Patriot з різних країн", — зауважив Згурець, додавши, що таким чином Київ наближається до показника 7 батарей Patriot.

Нагадаємо, Україна отримає новий пакет військової допомоги від Італії, переважну частину якого становитимуть засоби протиповітряної оборони.