Україна отримає від Німеччини ще одну систему Patriot та допомогу на 500 млн євро, — Бербок

Глава МЗС ФРН закликала партнерів дотримуватися принципу "один за всіх та усі за одного" у питанні підтримки та нагадала про однозначність міжнародного права.

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Німеччина передає Україні черговий зенітно-ракетний комплекс ППО Patriot та виділяє додаткові 500 млн євро. Про це під час зустрічі керівників МЗС країн-членів НАТО заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Посилення протиповітряної оборони України залишається критично важливим. Німеччина надає ще один комплекс Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість", — зазначила Бербок, її слова приводить пресслужба німецького МЗС.

Водночас Бербок переконана, шо збройна агресія Росії проти України та провокативні дії Кремля на зовнішніх кордонах Євросоюзу та НАТО вимагають від Альянсу непохитної єдності. Водночас глава МЗС ФРН зазначила, що міжнародне право є однозначним.

"Держави, що зазнають нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов'язок захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам", — заявила Бербок.

Нагадаємо, 31 травня стало відомо про рішення Німеччини дозволити Україні використовувати зброю, надану Берліном, для захисту від атак, які здійснюються безпосередньо з території Росії на північний прикордонний регіон України навколо Харкова.

Також 28 травня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Берлін має намір виділити 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Причому ця допомога, за її словами, повинна бути доставлена мешканцям східних областей країни.