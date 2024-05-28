Німеччина виділить 60 млн євро для України: для жителів яких регіонів призначені гроші

Як розповіла глава МЗС ФРН Анналена Бербок, гуманітарна допомога призначена саме для жителів східних регіонів України.

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Німеччина збирається виділити 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на зустрічі з колегами з ЄС у Брюсселі.

За її словами, ця гуманітарна допомога призначена саме для жителів східних регіонів України. Так, зараз жителям цих областей часто не вистачає найнеобхіднішого.

При цьому Бербок наголосила, що уряд Німеччини також працює з міжнародними партнерами над тим, щоб доставити гуманітарну допомогу на схід України.

"Ми ще раз переконалися в тому, що російський терор спрямований конкретно на людей, конкретно на звичайне життя в Україні, шляхом нападу на торговельні центри, господарські магазини, винятково з метою вбивства людей і розповсюдження страху і терору", — сказала міністр.

Вона також зазначила, що для відновлення миру необхідно підтримувати Україну в усіх сферах.

Нагадаємо, у Німеччині закликали скасувати виплати для військовозобов'язаних українців. Політик Йоахім Германн заявив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, яких прийняла Німеччина, могли б битися з росіянами на війні у себе вдома.

Також ЗМІ повідомляли, що НАТО може закрити небо над частиною України. Розширити підтримку готові Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва і Франція. Однак США і Німеччина виступають проти.