Військова допомога від США: в Україну відправлять далекобійні ракети для HIMARS і Patriot, — NYT

Україна отримає додатковий пакет озброєння від США. ЗСУ отримають нові далекобійні ракети до РСЗВ HIMARS і комплексу ППО Patriot.

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Про це повідомила американська газета The New York Times (NYT) із посиланням на представника Конгресу США.

Сполучені Штати схвалили передачу Німеччині 125 ракет до систем HIMARS і ще 100 ракет для ЗРК Patriot. Після цього озброєння направлять в Україну.

"Критично необхідну зброю виробляють у Штатах. Без схвалення США її не можна експортувати, навіть якщо нею володіє інша країна", — повідомили джерела.

Далі NYT відзначає готовність європейських лідерів та інвесторів вкладати більше грошей у виробництво зброї. Керівники галузі та експерти прогнозують, що налагодження виробничих ліній займе десятиліття.

Співрозмовники газети кажуть, що потік зброї в Україну з Європи продовжиться, якщо американські поставки закінчаться. Німеччина нещодавно відправила в Україну понад 60 броньованих машин із захистом від мін, близько 50 000 артилерійських снарядів і боєприпасів для ППО, включно з IRIS-T.

Нагадаємо, Велика Британія передала Україні нову систему ППО Raven. Ефективність знищення повітряних цілей цього комплексу склала 70%.

Іран тим часом хоче відправити Росії балістичні ракети Fath 360. Максимальна дальність ураження цілей снаряда — 120 км.