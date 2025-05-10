Військова допомога від США: в Україну відправлять далекобійні ракети для HIMARS і Patriot, — NYT
Україна отримає додатковий пакет озброєння від США. ЗСУ отримають нові далекобійні ракети до РСЗВ HIMARS і комплексу ППО Patriot.
Про це повідомила американська газета The New York Times (NYT) із посиланням на представника Конгресу США.
Сполучені Штати схвалили передачу Німеччині 125 ракет до систем HIMARS і ще 100 ракет для ЗРК Patriot. Після цього озброєння направлять в Україну.
"Критично необхідну зброю виробляють у Штатах. Без схвалення США її не можна експортувати, навіть якщо нею володіє інша країна", — повідомили джерела.
Далі NYT відзначає готовність європейських лідерів та інвесторів вкладати більше грошей у виробництво зброї. Керівники галузі та експерти прогнозують, що налагодження виробничих ліній займе десятиліття.
Співрозмовники газети кажуть, що потік зброї в Україну з Європи продовжиться, якщо американські поставки закінчаться. Німеччина нещодавно відправила в Україну понад 60 броньованих машин із захистом від мін, близько 50 000 артилерійських снарядів і боєприпасів для ППО, включно з IRIS-T.
Нагадаємо, Велика Британія передала Україні нову систему ППО Raven. Ефективність знищення повітряних цілей цього комплексу склала 70%.
Іран тим часом хоче відправити Росії балістичні ракети Fath 360. Максимальна дальність ураження цілей снаряда — 120 км.