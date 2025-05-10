Іран готується передати РФ балістичні ракети Fath-360: чим це небезпечно для ЗСУ

Іран готується поставити Росії тактичні балістичні ракети класу земля-земля Fath 360. Системи малої дальності мають бути відправлені у РФ у найближчому майбутньому.

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Про значущість постачання, технічні можливості ракетних систем і стратегічні наслідки військового співробітництва між двома країнами пише видання Army Recognition.

За даними західної розвідки, Іран уже передав російській армії тисячі безпілотників, включно з боєприпасами "Шахед", які баражують, і артилерійськими снарядами. Можливе постачання тактичних балістичних ракет Fath 360 являє собою серйозну ескалацію, оскільки підвищується рівень іранських летальних засобів, які є на озброєнні ЗС РФ.

Видання наводить заяву американського генерала Крістофера Каволі, який минулого місяця рапортував перед Конгресом про те, що Іран передав РФ понад 400 балістичних ракет малої дальності. Про типи ракет публічно не повідомлялося, але тепер джерела вказують на те, що Fath 360 входить до числа таких систем, які або були поставлені, або готуються до швидкого розгортання. Досі не було підтверджених публічних повідомлень про те, що ракетні комплекси Fath-360 використовуються російськими військами або ж інтегровані в оперативну структуру.

Балістичні ракети Fath 360: характеристики

Балістичні ракети Fath 360

Fath 360 — це високошвидкісна тактична балістична ракетна система малої дальності, розроблена Організацією аерокосмічної промисловості Ірану. Ракета була представлена 2022 року і являє собою стрибок у категорії балістичних ракет Ірану малої дальності. Вона менша за розмірами, але швидша і точніша, якщо порівнювати зі старими розробками, такими як Fateh-110.

максимальна дальність польоту оцінюється в 120 км;

вага боєголовки — до 150 кг;

призначена для швидкого розгортання і точного наведення на полі бою.

У системі використовується твердопаливний двигун, що скорочує час підготовки порівняно з ракетами на рідкому паливі. Передбачено супутникові навігаційні системи (GNSS) для корекції на середній ділянці шляху, що забезпечує підвищену точність — критично важливу для ураження тактичних цілей, як-от артилерійські позиції, логістичні вузли та командні центри.

Модульна система Fath-360 — це можливість швидкого розгортання зі спеціалізованих колісних платформ або модифікованих комерційних вантажівок. Звідси підвищений рівень виживаності Fath 360 особливо в умовах постійного застосування контрбатарейних і протиракетних систем на передовій в Україні.

Росія потенційно може використовувати Fath 360 для обстрілу українських передових позицій з високою точністю, без тривалої підготовки та ризиків, пов'язаних з більшими системами, такими як "Іскандер-М". Мобільність Fath 360 і швидкість реагування можуть зробити цей ракетний комплекс ідеальною російською зброєю для тактики швидких ударів і передислокації, особливо в умовах мінливого становища на передовій на сході та півдні України, припускають аналітики.

Ця система, на думку авторів публікації, може стати особливо ефективною для росіян під час наступальних операцій в умовах насиченої української оборони. Відносно невеликий розмір і простота управління пусковою установкою також означають, що ракети можна приховати від повітряної розвідки й супутникового стеження — на відміну від громіздких балістичних систем, які традиційно застосовують ЗС РФ.

До того ж завдяки Fath-360 знизиться тиск на скорочення запасу власних російських балістичних ракет, багато з яких широко використовували в обстрілі української інфраструктури з початку війни.

"Це очікуване постачання — більше, ніж просто передача зброї, вона відображає істотне підвищення ролі Ірану в українському конфлікті. Крім зброї, Іран брав участь у навчанні російського персоналу на таких ракетних системах", — наголошується в статті.

Нагадаємо, що Німеччина, за даними ЗМІ, засекретить відомості про майбутні пакети військової допомоги Україні.

Також повідомлялося, що, за даними Telegram-каналу "АТЕШ", у Петербурзі "розвідали" підприємство "Радар ММС", на якому, як стверджується, створюються високотехнологічні рішення для російської армії.