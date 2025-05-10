У Reuters дізналися, що Іран передасть РФ установки для балістичних ракет Fath-360: чим вони небезпечні

Іран готується передати Росії найближчим часом пускові установки балістичних ракет класу "земля-земля" Fath-360: ракети мають радіус дії до 120 кілометрів, сягають у діаметрі 300 міліметрів, а вагою — орієнтовно 850-1100 кілограмів. Таке озброєння доволі складне для перехоплення, швидке та точне.

Related video

Про наміри Ірану поглибити співпрацю з Росією шляхом передання такого виду озброєння ексклюзивно дізнавалися кореспонденти агентства Reuters 9 травня.

Такі дані у Reuters отримали від двох західних посадовців з безпеки та одного чиновника. Зазначається, що ракети Fath-360 Іран передав Кремлю ще минулого року. Тепер же іранська військова влада готується до передання пускових установок для цих балістичних ракет, що "має відбутися неминуче", стверджують джерела.

Однак наразі не було жодних публічних повідомлень про використання Росією іранських ракет Fath-360, як і офіційних публічних оголошень про передання Іраном Росії будь-яких інших балістичних ракет малої дальності.

Чим небезпечні іранські ракети Fath-360

Інформація про те, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети Fath-360, надходила ще раніше. Так, у вересні 2024 року з'ясувалося, що Іран передав Кремлю саме озброєння, але без пускових установок.

Дослідники Defense Express тоді дізнавалися про ці балістичні ракети, визначивши основні загрози застосування Росією Fath-360 на полі бою:

з огляду на вказаний радіус дії — до 120 кілометрів — під загрозою може опинитися східна частина України, зокрема прифронтові міста Покровськ, Суми та Харків;

ракети Fath-360 можуть бути "зменшеною копією" далекобійних ракет Fateh-110;

швидкість польоту сягає 4 Мах;

система наведення Fath-360 — поєднання інерційної навігації та супутникової навігації.

Defense Express | порівняння ракет Fath-360 і Fateh-110

Наразі невідомо, коли Кремль може отримати від Ірану пускові установки для ракет Fath-360. Посадовці, обізнані в цьому питанні, відмовилися розкривати Reuters подробиці.

Нагадаємо, 21 квітня президент Росії Володимир Путін підписав стратегічну угоду про партнерство РФ з Іраном, після чого країни офіційно стали союзниками.

9 травня OSINT-канали повідомили, що Росія закриває повітряний простір над полігоном "Капустин Яр", звідки раніше запускала по Україні ракети "Орешник".