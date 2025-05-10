OSINT-канали повідомили, що РФ закриває небо над полігоном "Капустин Яр": що це означає (карти)

Росія передала попередження NOTAM (Notice to Air Mission) про закриття повітряного простору над військовим полігоном, з якого раніше запускала по Україні балістичні ракети середньої дальності "Орешник". Закриття буде діяти упродовж доби.

Related video

Про це повідомили OSINT-канали у Telegram пізно увечері 9 травня.

8 травня 2025 року російський NOTAM-центр опублікував повідомлення для району польотної інформації (FIR) Ростов (URRV). Тип повідомлення — QRTCA (temporary restricted area), що позначає тимчасове закриття повітряного простору.

Зазначається, що площа обмеження приблизно 110 на 70 кілометрів. Це охоплює полігон "Капустин Яр" у Волгоградській області, а також частину сусідньої Саратовської області.

Закриття буде діяти упродовж доби — від 06:00 години 12 травня до 06:00 години 13 травня.

Росія закрила небо над "Капустиним Яром": що це означає

За даними аналітиків, на практиці такі попередження означають повне закриття повітряного простору для будь-яких польотів, окрім тих, що мають спецдозвіл Міністерства оборони Росії.

"Межа висот SFC-UNL вказує, що об’єкт може підніматися до стратосфери й вище (характерно для БРСД/МБР озброєння)", — стверджують дослідники.

Однак зазначається, що наразі це не означає, що Росія планує вдарити по Україні "Орешником". Попередній досвід надходження подібних повідомлень ілюструє, що такі дії можуть бути пов'язаними з ракетними випробуваннями на зазначеному полігоні.

Варто також зазначити, що перед цим 9 травня посольство США в Києві попереджало, що Росія готує масштабну атаку по Україні.

Нагадаємо, 7 травня експерт розповів, чи існує реальна загроза атаки Росії "Орешником" по Києу.

Також у Центрі протидії дезінформації 7 травня розповіли, що українців про загрозу удару "Орешником" будуть попереджати заздалегідь.