Удар "Орешником" на 9 травня: експерт розповів, чи існує реальна загроза

Нещодавно президент Росії Володимир Путін дав розпорядження Міноборони РФ визначити цілі в Україні для ймовірного удару балістичною ракетою "Орешник". Ймовірно, цей крок є спробою Кремля попередити Україну, аби не зіпсувати святкову атмосферу на тлі 9 травня.

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Про це розповів завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак для УНІАН.

За словами експерта, таке попередження також пов'язане з тим, що лідер КНР Сі Цзіньпін в цей час перебуватиме у РФ з офіційним візитом.

"Чи РФ дійсно завдасть по Україні удару "Орешником"? Хоча нічого виключати не можна, це малоймовірно", — повідомив Їжак.

Він пояснив, що, по-перше, росіяни вже один раз застосовували цю зброю, і є дані про кілька інших спроб, які не мали успіху. По-друге, малоймовірно, що Росія зробить ще одну спробу погроз, оскільки це може призвести до повторення ситуації липня 2024 року. Тоді, коли в Москві з офіційним візитом перебував прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві змусив скоротити цей візит.

"Чи прагне Путін "скоротити" гостювання у себе Сі Цзіньпіня? Навряд. Ба більше, не думаю, що Росія спробує "замазати" китайського лідера своїми міжнародними злочинами. І ця ситуація, скоріше за все, вже обговорена російською та китайською сторонами – щоб нічого такого, компрометуючого, не було, інакше Сі би взагалі не приїхав", — додав експерт.

За його словами, якщо Росія й намагатиметься завдати потужніших ударів, ніж ті, якими вона тероризує Україну останніми днями, то, ймовірно, спочатку дочекається завершення програми візиту високопоставленого гостя з Пекіна.

Що зміниться, якщо Україна вдарить по Москві 9 травня

Експерт зазначив, що малоймовірно, що Україна здійснить удар по Москві під час параду 9 травня. За його словами, атакувати скупчення цивільних осіб на параді, особливо в присутності іноземних лідерів, які приїхали до Кремля, не має стратегічного сенсу. Хоча обмежень для таких ударів немає, це не є оптимальним варіантом. Більш доцільно завдавати удари по російських об'єктах з військовим і промисловим потенціалом.

Іншим важливим питанням є ймовірність того, що Росія сама може організувати провокацію в Москві. За словами Їжака, Кремль навряд чи ризикне влаштувати подібний захід під час параду, щоб спровокувати Україну. Така дія могла б вказувати на розкол серед російських еліт, які діють в інтересах протилежних сторін. Крім того, це могло б продемонструвати втрату контролю над ситуацією, що було б шкідливо для іміджу Кремля та російської влади загалом.

"А от спроби російських провокацій в Україні в ці дні – цілком можливі. Та мова не про "Орешник", черговий "марш мертвих" чи якась хода із "колорадськими стрічками". Скоріше, треба очікувати на різноманітні операції інформаційного характеру", — припускає експерт.

Нагадаємо, Росія може здійснити удар по Києву ракетою "Орешник" у відповідь на можливі "провокації під час парадів" до Дня перемоги. Аналітики InformNapalm зазначають, що ворог, ймовірно, готується використати цей сценарій для маніпуляцій, прагнучи створити ілюзію нападу з боку України.

Раніше журналіст Роман Цимбалюк прокоментував погрози російських пропагандистів завдати удару по Україні в разі атаки Києва по параду до Дня перемоги 9 травня в Москві.