Удар "Орешником" на 9 мая: эксперт рассказал, существует ли реальная угроза

Недавно президент России Владимир Путин дал распоряжение Минобороны РФ определить цели в Украине для вероятного удара баллистической ракетой "Орешник". Вероятно, этот шаг является попыткой Кремля предупредить Украину, чтобы не испортить праздничную атмосферу на фоне 9 мая.

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Об этом рассказал заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ежак (укр. Їжак) для УНИАН.

По словам эксперта, такое предупреждение также связано с тем, что лидер КНР Си Цзиньпин в это время будет находиться в РФ с официальным визитом.

"Действительно ли РФ нанесет по Украине удар "Орешником"? Хотя ничего исключать нельзя, это маловероятно", — сообщил Ежак.

Он пояснил, что, во-первых, россияне уже один раз применяли это оружие, и есть данные о нескольких других попытках, которые не имели успеха. Во-вторых, маловероятно, что Россия предпримет еще одну попытку угроз, поскольку это может привести к повторению ситуации июля 2024 года. Тогда, когда в Москве с официальным визитом находился премьер-министр Индии Нарендра Моди, российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве заставил сократить этот визит.

"Стремится ли Путин "сократить" гостевание у себя Си Цзиньпиня? Вряд ли. Более того, не думаю, что Россия попытается "замазать" китайского лидера своими международными преступлениями. И эта ситуация, скорее всего, уже обсуждена российской и китайской сторонами — чтобы ничего такого, компрометирующего, не было, иначе Си бы вообще не приехал", — добавил эксперт.

По его словам, если Россия и будет пытаться нанести более мощные удары, чем те, которыми она терроризирует Украину в последние дни, то, вероятно, сначала дождется завершения программы визита высокопоставленного гостя из Пекина.

Что изменится, если Украина ударит по Москве 9 мая

Эксперт отметил, что маловероятно, что Украина осуществит удар по Москве во время парада 9 мая. По его словам, атаковать скопление гражданских лиц на параде, особенно в присутствии иностранных лидеров, которые приехали в Кремль, не имеет стратегического смысла. Хотя ограничений для таких ударов нет, это не является оптимальным вариантом. Более целесообразно наносить удары по российским объектам с военным и промышленным потенциалом.

Другим важным вопросом является вероятность того, что Россия сама может организовать провокацию в Москве. По словам Ижака, Кремль вряд ли рискнет устроить подобное мероприятие во время парада, чтобы спровоцировать Украину. Такое действие могло бы указывать на раскол среди российских элит, которые действуют в интересах противоположных сторон. Кроме того, это могло бы продемонстрировать потерю контроля над ситуацией, что было бы вредно для имиджа Кремля и российской власти в целом.

"А вот попытки российских провокаций в Украине в эти дни — вполне возможны. Но речь не о "Орешнике", очередном "марше мертвых" или каком-то шествии с "колорадскими лентами". Скорее, надо ожидать различные операции информационного характера", — предполагает эксперт.

Напомним, Россия может осуществить удар по Киеву ракетой "Орешник" в ответ на возможные "провокации во время парадов" ко Дню победы. Аналитики InformNapalm отмечают, что враг, вероятно, готовится использовать этот сценарий для манипуляций, стремясь создать иллюзию нападения со стороны Украины.

Ранее журналист Роман Цимбалюк прокомментировал угрозы российских пропагандистов нанести удар по Украине в случае атаки Киева по параду ко Дню победы 9 мая в Москве.