OSINT-каналы сообщили, что РФ закрывает небо над полигоном "Капустин Яр": что это значит (карты)

Россия передала предупреждение NOTAM (Notice to Air Mission) о закрытии воздушного пространства над военным полигоном, с которого ранее запускала по Украине баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Закрытие будет действовать в течение суток.

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Об этом сообщили OSINT-каналы в Telegram поздно вечером 9 мая.

8 мая 2025 года российский NOTAM-центр опубликовал уведомление для района полетной информации (FIR) Ростов (URRV). Тип уведомления — QRTCA (temporary restricted area), что обозначает временное закрытие воздушного пространства.

Отмечается, что площадь ограничения примерно 110 на 70 километров. Это охватывает полигон "Капустин Яр" в Волгоградской области, а также часть соседней Саратовской области.

Закрытие будет действовать в течение суток — с 06:00 часов 12 мая до 06:00 часов 13 мая.

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По данным аналитиков, на практике такие предупреждения означают полное закрытие воздушного пространства для любых полетов, кроме тех, которые имеют спецразрешение Министерства обороны России.

"Предел высот SFC-UNL указывает, что объект может подниматься до стратосферы и выше (характерно для БРСД/МБР вооружения)", — утверждают исследователи.

Однако отмечается, что пока это не означает, что Россия планирует ударить по Украине "Орешником". Предыдущий опыт поступления подобных сообщений иллюстрирует, что такие действия могут быть связаны с ракетными испытаниями на указанном полигоне.

Стоит также отметить, что перед этим 9 мая посольство США в Киеве предупреждало, что Россия готовит масштабную атаку по Украине.

Напомним, 7 мая эксперт рассказал, существует ли реальная угроза атаки России "Орешником" по Киеву.

Также в Центре противодействия дезинформации 7 мая рассказали, что украинцев об угрозе удара "Орешником" будут предупреждать заранее.