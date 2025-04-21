Офіційно союзники: Путін підписав стратегічну угоду про партнерство між РФ та Іраном (фото)

Президент РФ Володимир Путін підписав раніше ратифікований Держдумою РФ угоду про стратегічне партнерство з Іраном. Відтепер дві країни стали союзниками у низці сфер — від освіти та культури до військової взаємодопомоги.

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Про це йдеться в указі Путіна, оприлюдненому на порталі правової інформації РФ.

"Ратифікувати договір про всезагальне стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Ісламською Республікою Іран, підписаного в Москві 17 січня 2025 року", — вказано в тексті документа.

Текст указу Путіна (скриншот з publication.pravo.gov.ru)

17 січня 2025 року іранський президент Масуд Пезешкіан підписав з главою РФ відповідний договір про всезагальне стратегічне партнерство. В документі вказано, що взаємодія держав зачіпає низку сфер, які пов'язані з обороною, безпекою і протидією тероризму, розвитком промисловості, енергетики, сільського господарства, освіти і культури.

Відповідно до положень документа, у випадку разі агресії третіх країн, сторони договору не мають права надавати військову допомогу агресору.

Раніше стало відомо, що Іран відмовився визнавати Крим російським в угоді з РФ на наступні 20 років. Росія визнає право Ірану на три острови у Перській затоці щодо яких постійні претензії виставляють Об'єднані Арабські Емірати.

Згодом повідомлялося, як Путін погодився допомогти США в ядерних переговорах з Іраном. За словами інсайдерів, Трамп пропонував Путіну посередництво між США й Іраном під час розмови в лютому.